بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی با حضور مداحان و خادمان فرهنگ عاشورا در ارومیه برگزار می‌شود و فرصتی برای تجلیل از خدمتگزاران مکتب سیدالشهدا (ع) و پاسداشت نقش آنان در ترویج معارف اهل‌بیت (ع) و انتقال پیام کربلا به نسل‌های آینده فراهم می‌کند.

شبکه قرآن، میزبان تلویزیونی اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی

شبکه قرآن، میزبان تلویزیونی اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آیین افتتاحیه و اختتامیه این رویداد بین‌المللی با شعار «آذربایجان غربی؛ سرزمین ولایت، وحدت و مقاومت» به‌صورت زنده برای مخاطبان شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.

آیین افتتاحیه بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی، روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ساعت ۱۸:۳۰ به صورت زنده در قاب شبکه قرآن و معارف سیما قرار می‌گیرد.

همچنین ارتباط‌های تصویری زنده با این اجلاس در روز‌های سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه، در ساعت‌های ۱۰:۳۰ صبح و ۱۳:۳۰ ظهر برقرار می‌شود.

این ارتباط در روز چهارشنبه، از ساعت ۱۹:۱۵ شب نیز ادامه خواهد داشت تا مخاطبان شبکه در جریان حال‌وهوای این گردهمایی عاشورایی قرار گیرند.

مراسم اختتامیه این اجلاس بین‌المللی نیز روز پنجشنبه ۲۸ آبان ساعت ۱۸:۳۰ بر روی آنتن زنده شبکه قرآن و معارف سیما خواهد رفت.

این رویداد بین‌المللی با برنامه‌های متنوع فرهنگی، مذهبی و اجتماعی همراه است که از جمله آنها می‌توان به برگزاری نشست ویژه بانوان، حضور در مزار شهدا، جلسه شعر آیینی و کارگاه هیئت‌پژوهی اشاره کرد.

برگزاری آیین گلریزان با هدف کمک به زندانیان جرائم غیرعمد و فراهم کردن زمینه آزادی آنان، حضور میهمانان در تجمعات شبانه مردمی و برپایی روضه‌های خانگی در منازل شهدا و مداحان شاخص و فقید استان آذربایجان غربی در ارومیه و دیگر شهر‌های این استان نیز از دیگر بخش‌های این اجلاسیه است.

از جلوه‌های ویژه این گردهمایی عاشورایی، اجرای آیین سنتی زنجیرزنی مردم ارومیه در مراسم اختتامیه است؛ آیینی ریشه‌دار که به‌عنوان بخشی از میراث معنوی مردم این شهر، جلوه‌ای از پیوند دیرینه فرهنگ بومی آذربایجان غربی با سوگواری سیدالشهدا (ع) به شمار می‌رود.