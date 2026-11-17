به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پیام تسلیت سردار رادان در پی ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی آمده است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ»

خبر ارتحال مرجع عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی (رضوان‌الله تعالی علیه) موجب اندوه عمیق اینجانب و مجموعه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شد.

آن فقیه وارسته، با سال‌ها تدریس و تحقیق، تربیت عالمان دین و اهتمام به پاسداشت میراث فقهی و اعتقادی تشیع، نامی ماندگار در تاریخ حوزه‌های علمیه بر جای گذاشت. دل‌بستگی عمیق ایشان به ساحت اهل‌بیت علیهم‌السلام، بویژه حضرت سیدالشهدا (ع) در خاطر ارادتمندانشان زنده خواهد ماند.

اینجانب این ضایعه دردناک را به محضر حضرت بقیةالله‌الاعظم ارواحنا فداه، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه و ملت مؤمن ایران، به‌ویژه بیت مکرم، شاگردان و ارادتمندان آن مرجع فقید، تسلیت عرض می‌نمایم.