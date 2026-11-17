به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرتضی امینی گفت: در پی بازرسی مشترک تعزیرات حکومتی به همراه کارشناسان دامپزشکی از یک واحد صنفی قصابی در لاهیجان و تخلف صاحب این واحد صنفی مبنی بر عرضه گوشت فاسد و رعایت نکردن موازین بهداشتی در نگهداری این ماده غذایی، گزارش این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان لاهیجان ارسال شد.

وی افزود: مسئول شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی لاهیجان، صاحب این واحد صنفی را به دلیل رعایت نکردن ضوابط و موازین بهداشت محیط نگهداری گوشت و فروش گوشت تاریخ مصرف گذشته، علاوه بر معدوم کردن گوشت فاسد کشف شده، به پرداخت ۲۴ میلیارد و ۵۹۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.