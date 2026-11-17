صدیقه دهستانی؛ روایتگر تاریخ و هویت مازندران به زبان مادری
قصهگویی به زبان مازندرانی، یکی از سنتهای دیرپای شبنشینیهای مردم این دیار است؛ هنری که با تلاش قصهگویانی چون صدیقه دهستانی همچنان زنده مانده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران
، قصهگویی به زبان مازندرانی از گذشتههای دور بخشی از دورهمیها و شبنشینیهای مردم این سرزمین بوده است؛ سنتی که با روایت حکایتها، افسانهها، پندها و داستانهای بومی، اعضای خانواده، همسایگان و دوستان را گرد هم میآورد.
قصههای قدیمی مازندران گاهی سرشار از اندرزهای آموزنده بودند، گاهی حیوانات و افسانهها محور روایت قرار میگرفتند و در مواردی نیز شعر شاعران مازندرانی در قالب داستان بازگو میشد.
هرچند گسترش ابزارهای ارتباطی و رسانههای نوین، سهم قصهگویی به زبان مادری را در خانوادهها کاهش داده است، هنوز قصهگویانی هستند که بدون کتاب و نوشته، تاریخ شفاهی، آداب، افسانهها و هویت فرهنگی مازندران را به زبان بومی روایت میکنند.
صدیقه دهستانی، بانوی ۶۵ ساله محمودآبادی، یکی از این قصهگویان است که هنر قصهگویی را از پدر خود آموخته و سالهاست برای حفظ و انتقال این میراث فرهنگی تلاش میکند.
او سابقه حضور در جشنوارههای استانی و ملی قصهگویی و کسب چندین عنوان در این رویدادها را دارد. همچنین تعدادی از قصههای وی در مجموعه کتابهای قصههای ماندگار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ رسیده است.
روایتهای دهستانی، تلاشی برای زنده نگهداشتن قصههایی است که در کنار زبان مازندرانی، بخشی از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی این سرزمین را شکل میدهند.
گزارش از دیوارگر