قصه‌گویی به زبان مازندرانی، یکی از سنت‌های دیرپای شب‌نشینی‌های مردم این دیار است؛ هنری که با تلاش قصه‌گویانی چون صدیقه دهستانی همچنان زنده مانده است.

صدیقه دهستانی؛ روایتگر تاریخ و هویت مازندران به زبان مادری

صدیقه دهستانی؛ روایتگر تاریخ و هویت مازندران به زبان مادری

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، قصه‌گویی به زبان مازندرانی از گذشته‌های دور بخشی از دورهمی‌ها و شب‌نشینی‌های مردم این سرزمین بوده است؛ سنتی که با روایت حکایت‌ها، افسانه‌ها، پندها و داستان‌های بومی، اعضای خانواده، همسایگان و دوستان را گرد هم می‌آورد.

قصه‌های قدیمی مازندران گاهی سرشار از اندرزهای آموزنده بودند، گاهی حیوانات و افسانه‌ها محور روایت قرار می‌گرفتند و در مواردی نیز شعر شاعران مازندرانی در قالب داستان بازگو می‌شد.

هرچند گسترش ابزارهای ارتباطی و رسانه‌های نوین، سهم قصه‌گویی به زبان مادری را در خانواده‌ها کاهش داده است، هنوز قصه‌گویانی هستند که بدون کتاب و نوشته، تاریخ شفاهی، آداب، افسانه‌ها و هویت فرهنگی مازندران را به زبان بومی روایت می‌کنند.

صدیقه دهستانی، بانوی ۶۵ ساله محمودآبادی، یکی از این قصه‌گویان است که هنر قصه‌گویی را از پدر خود آموخته و سال‌هاست برای حفظ و انتقال این میراث فرهنگی تلاش می‌کند.

او سابقه حضور در جشنواره‌های استانی و ملی قصه‌گویی و کسب چندین عنوان در این رویدادها را دارد. همچنین تعدادی از قصه‌های وی در مجموعه کتاب‌های قصه‌های ماندگار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ رسیده است.

روایت‌های دهستانی، تلاشی برای زنده نگه‌داشتن قصه‌هایی است که در کنار زبان مازندرانی، بخشی از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی این سرزمین را شکل می‌دهند.

گزارش از دیوارگر