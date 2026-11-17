به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۲۱ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت ۹ صبح سه‌شنبه بیست و ششم آبان ماه با میانگین ۱۳۱ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی، زنان باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۴۷، استانداری با عدد ۱۲۹، پارک زمزم ۱۳۳، پروین اعتصامی با عدد ۱۰۴، دانشگاه صنعتی ۱۱۶، رودکی ۱۲۳، سپاهان‌شهر ۱۴۹، فرشادی ۱۴۸، فیض ۱۱۷، کاوه ۱۱۵ و شهرک منتظری ۱۰۵ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص هوا در ایستگاه انقلاب با عدد ۱۵۴، بهارستان غربی ۱۶۱، ملک‌شهر ۱۵۶، بزرگراه خرازی ۱۵۲، رهنان و ولدان ۱۵۸ و کردآباد ۱۵۷ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد و در ایستگاه دانشگاه علوم پزشکی با عدد ۹۴، زینبیه ۷۵، پروین ۹۱، قهجاورستان ۹۸ و میرزا طاهر ۹۸ AQI قابل قبول است.

هوا در شاهین شهر با ۱۰۸، سپاهان شهر ۱۴۷، کاشان ۱۴۴، مبارکه ۱۱ و شرق اصفهان با ۱۴۵ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.