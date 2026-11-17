امیرحسین علیزاده ملی‌پوش سمنانی تیم پاراتکواندوی، به رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ اعزام شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مسابقات پاراتکواندو قهرمانی جهان با حضور ۴۰۷ تکواندوکار، از ۲۹ آبان تا اول آذر به میزبانی شهر موجو در کره جنوبی برگزار خواهد شد.

امیرحسین علیزاده در این مسابقات در فهرست هفت نفره تیم ملی قراردارد و به مصاف برترین های جهان خواهد رفت .

مسابقات قهرمانی جهان کره جنوبی دارای ۱۴۰ امتیاز است و نتایج به‌دست‌آمده در آن نقش مهمی در مسیر کسب سهمیه پارالمپیک لس‌آنجلس خواهد داشت.

امیرحسین علیزاده، پاراتکواندوکار سمنانی، در رقابت‌های آسیایی کسب سهمیه المپیک با درخشش برابر حریفان، مدال طلای وزن منهای ۶۳ کیلوگرم را از آن خود کرده بود.

تیم ملی ایران با ترکیب علیرضا بخت، امیرمحمد حقیقت‌شناس، امیرحسین علیزاده، محمدطه حسن‌پور، آیلار جامی، زهرا رحیمی و مریم عبدالله‌پور در این رقابت‌ها حضور خواهد یافت.

هدایت تیم ملی مردان بر عهده مهدی احمدی و هدایت تیم ملی زنان بر عهده عاطفه کشاورز است.