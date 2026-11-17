رئیس نشست مقام ها‌ی ارشد APEC (سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه)، اعلام کرد: کشور‌های عضو در گفت‌و‌گو‌های خود درباره هوش مصنوعی به توافق‌های مهمی رسیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از رویترز، به گفته چن شو، اعضا بر توسعه ایمن و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی تأکید کرده‌اند و برای نخستین بار نقش داده‌ها در رشد و توسعه این فناوری را به‌طور جدی بررسی کرده‌اند.

در نشست مقام‌های ارشد APEC در شنژن نیز پیشنهاد چین برای تدوین بیانیه‌ای درباره اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی با هدف بهبود زندگی مردم مطرح شده است.

پیشنهادی که حوزه‌هایی مانند سلامت، آموزش و انرژی را در بر می‌گیرد و بر توسعه ایمن و قابل اعتماد هوش مصنوعی تأکید دارد.