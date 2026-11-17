مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر ضرورت مدیریت هم‌زمان مصرف برق و گاز در زمستان، بسیج همه ظرفیت‌های اجرایی کشور، کاهش مصارف غیرضروری و برخورد قاطع با مشترکان متخلف، مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز و دستکاری‌کنندگان تجهیزات اندازه‌گیری را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما محمد اله‌داد در جلسه مدیریت اوج بار زمستان، با اشاره به ضرورت آمادگی همه‌جانبه صنعت برق برای عبور از دوره سرد سال، مدیریت مصرف، صیانت از زیرساخت‌ها، کاهش تلفات و تشدید نظارت بر مصارف غیرمجاز را از محور‌های اصلی برنامه‌های صنعت برق برشمرد و بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در این زمینه تأکید کرد.

صیانت از زیرساخت‌ها؛ اولویت جدی صنعت برق

مدیرعامل توانیر با تأکید بر ضرورت ارتقای حفاظت فیزیکی و سایبری تأسیسات صنعت برق افزود: مراقبت از زیرساخت‌های حیاتی باید با حساسیت بیشتری دنبال شود و حفاظت از انبارها، جلوگیری از تمرکز تجهیزات و تقویت امنیت سایبری در دستور کار جدی شرکت‌ها قرار گیرد.

اله‌داد با اشاره به مسئولیت صنعت برق در مدیریت مصرف، تصریح کرد: شرکت‌ها، ساختمان‌های اداری، پست‌ها و نیروگاه‌ها باید در رعایت الگوی مصرف پیشگام باشند و با کاهش مصارف مازاد و روشنایی‌های غیرضروری، الگویی عملی از مدیریت مصرف ارائه دهند؛ چراکه عملکرد دستگاه‌های اجرایی علاوه بر ارزیابی‌های درون‌سازمانی، در معرض قضاوت افکار عمومی نیز قرار دارد.

بسیج ظرفیت‌های استانی برای مدیریت مصرف برق و گاز

وی با اشاره به محدودیت منابع سوخت و ضرورت مدیریت توأمان انرژی در فصل زمستان، خاطرنشان کرد: عبور از شرایط پیش‌رو مستلزم به‌کارگیری همه ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی کشور است و استانداران، فرمانداران، شهرداران و دهیاران باید متناسب با مسئولیت‌های خود در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف مشارکت فعال داشته باشند.

مدیرعامل توانیر همچنین مدیریت مصرف صنایع بزرگ، به‌ویژه صنایع فولادی و آلومینیومی را ضروری دانست و گفت: برنامه‌های مدیریت بار این صنایع باید متناسب با شرایط تأمین انرژی بازنگری شود و برنامه تعمیرات و نگهداری شبکه و صنایع نیز با ملاحظات مدیریت بار هماهنگی داشته باشد.

اله‌داد با تأکید بر ضرورت هماهنگی بخش برق و گاز افزود: مدیریت مصرف انرژی در زمستان یک موضوع به‌هم‌پیوسته است و محدودسازی مصارف غیرضروری، به‌ویژه در بخش‌های پرمصرف، باید با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

وی کاهش روشنایی‌های غیرضروری در معابر شهری و جاده‌ای، پارک‌ها و فضا‌های سبز را از دیگر اقدامات ضروری برشمرد و بر استفاده بهینه از تجهیزات روشنایی، به‌ویژه چراغ‌های LED و حفظ روشنایی در فضا‌های دارای ضرورت تأکید کرد.

تشدید نظارت و برخورد با مصارف غیرمجاز

مدیرعامل توانیر کاهش تلفات و توسعه هوشمندسازی را از برنامه‌های محوری و مستمر صنعت برق دانست و اظهار کرد: مانور‌های هفتگی روز‌های دوشنبه با تمرکز بر کاهش تلفات، هوشمندسازی و نصب تجهیزات کنترلی باید با جدیت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.

وی برخورد با دستکاری‌کنندگان کنتورها، استفاده‌کنندگان از انشعابات غیرمجاز و برق‌های فرعی و سایر مصادیق تخلف را از اولویت‌های شرکت‌های برق عنوان کرد و خواستار تشدید نظارت و پیگیری مستمر این موارد شد.

اله‌داد همچنین با اشاره به دستاورد‌های نخستین مانور مشترک مدیریت توأمان آب و برق، بر استمرار همکاری دو صنعت تأکید کرد و گفت: شناسایی چاه‌های غیرمجاز و مقابله با برداشت‌های غیرقانونی آب و برق باید با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و با جدیت ادامه یابد.

تسریع در تعمیرات خطوط اصلی انتقال و تبادل انرژی

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تسریع در اجرای برنامه تعمیرات خطوط و کریدور‌های اصلی انتقال و تبادل انرژی را ضروری دانست و تأکید کرد: با توجه به شرایط پیش‌رو، این برنامه‌ها باید با سرعت بیشتری اجرا و پیش از تشدید محدودیت‌های زمستانی تکمیل شود.