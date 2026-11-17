فصل برداشت کلخونگ، میوه کوهی و خوراکی مناطق زاگرس، در جنگل‌های شهرستان اندیکا انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کلخونگ از گونه‌های پسته وحشی است که در مناطق کوهستانی می‌روید و میوه آن پس از رسیدن، برای مصرف جمع‌آوری می‌شود.

این محصول دارای پوسته بیرونی و مغز خوراکی است و پس از جداسازی و آماده‌سازی، به شکل‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

درختان کلخونگ بخشی از پوشش گیاهی طبیعی منطقه هستند و حفظ رویشگاه‌های آنها، به‌ویژه با جلوگیری از شکستن شاخه‌ها و برداشت غیراصولی، در تداوم رشد این درختان اهمیت دارد.

شهرستان اندیکا دارای ۱۵۰ هزار هکتار جنگل با گونه‌های بسیار ارزشمند است که حدود ۷۰درصد آن بلوط است و گونه‌هایی نظیر، بادام کوهی، کلخونگ، بنه، کیکم، مهلب، زالزالک و۳۰درصد دیگر را تشکیل می‌دهند.