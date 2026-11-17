به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در حالی که قرار است از ۲ تا ۱۲ آذرماه بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ به میزبانی قزاقستان برگزار شود، کنفدراسیون هندبال آسیا از تغییر برنامه و گروهبندی این رقابت‌ها خبر داده است.

بر اساس اطلاعیه جدید AHF تیم تایلند در گروه A مسابقات جایگزین تیم بنگلادش شده و گروهبندی جدید مسابقات به شرح زیر است:

گروه A: ژاپن، ایران، چین، هنگ‌کنگ، تایلند

گروه B: کره جنوبی، قزاقستان، هند، استرالیا، ازبکستان

همچنین برنامه جدید بازی‌های تیم ملی هندبال زنان ایران به شرح زیر است:

* دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵، ساعت ۱۱:۳۰

ایران – هنگ‌کنگ

* سه شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵، ساعت ۱۵:۳۰

ایران - چین

* چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵، ساعت ۱۱:۳۰

ایران – تایلند

* شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵، ساعت ۱۳:۳۰

ایران – ژاپن