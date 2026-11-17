پخش زنده
امروز: -
در فاصله یک هفته تا شروع مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا، برنامه این رقابتها با تغییراتی مواجه شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در حالی که قرار است از ۲ تا ۱۲ آذرماه بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ به میزبانی قزاقستان برگزار شود، کنفدراسیون هندبال آسیا از تغییر برنامه و گروهبندی این رقابتها خبر داده است.
بر اساس اطلاعیه جدید AHF تیم تایلند در گروه A مسابقات جایگزین تیم بنگلادش شده و گروهبندی جدید مسابقات به شرح زیر است:
گروه A: ژاپن، ایران، چین، هنگکنگ، تایلند
گروه B: کره جنوبی، قزاقستان، هند، استرالیا، ازبکستان
همچنین برنامه جدید بازیهای تیم ملی هندبال زنان ایران به شرح زیر است:
* دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵، ساعت ۱۱:۳۰
ایران – هنگکنگ
* سه شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵، ساعت ۱۵:۳۰
ایران - چین
* چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵، ساعت ۱۱:۳۰
ایران – تایلند
* شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵، ساعت ۱۳:۳۰
ایران – ژاپن