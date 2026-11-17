دکتر علی‌اکبر فراتی، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران، با حکم پیشوایی، رئیس سازمان بسیج اساتید کشور، به سمت معاون تحلیل و تبیین این سازمان منصوب شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور، طی حکمی از سوی میرسامان پیشوایی، رئیس سازمان بسیج اساتید کشور دکتر علی‌اکبر فراتی، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران، به مدت دو سال به سمت معاون تحلیل و تبیین سازمان بسیج اساتید کشور منصوب شد.

در متن این حکم، با اشاره به شایستگی، تعهد و تجارب ارزنده وی، بر لزوم استعانت از خداوند متعال، تقوای الهی و پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در انجام رسالت محوله تأکید شده است.

بر اساس این حکم، انتظار می‌رود معاون جدید تحلیل و تبیین سازمان بسیج اساتید کشور با عنایت به اصول مهم تحول‌آفرینی، نوسازی، چابک‌سازی و هوشمندسازی هدفمند و مبتنی بر تفکر انقلابی و عملکرد جهادی، به منظور تحقق اهداف «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» مأموریت‌های زیر را در اولویت اقدامات خود قرار دهد: گسترش راهبری «شبکه جهاد تبیین بسیج اساتید» به منظور ارتقای بصیرت عمومی و ترویج فرهنگ مقاومت؛ تعیین و تبیین مواضع بسیج اساتید و «حرکت استادی ایران» در راستای کنش و واکنش به‌موقع در خصوص مسائل مهم ملی و بین‌المللی؛ ایجاد و توسعه شبکه اشراف و تحلیل استاد پایه در زیست‌بوم علم و فناوری؛ و ارائه تحلیل‌ها و هشدار‌های تصمیم‌ساز به ارگان‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری.

گفتنی است؛ دکتر علی‌اکبر فراتی، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران، در کارنامه علمی و اجرایی خود مسئولیت‌ها و فعالیت‌هایی از جمله عضویت در کمیته علمی آزمون بسندگی زبان عربی، مدیریت رشته زبان و ادبیات عرب در پردیس البرز، معاونت گروه زبان و ادبیات عربی، عضویت در هیئت اجرایی جذب اعضای گروه زبان و ادبیات عربی و دبیری گروه تخصصی زبان و ادبیات عربی را دارد. همچنین سابقه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و انتشار آثار علمی در قالب تألیف، ترجمه و مقاله‌های پژوهشی در حوزه زبان و ادبیات عربی و مطالعات قرآنی از دیگر بخش‌های کارنامه ایشان است.