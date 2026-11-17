به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، قهرمان شاهی اظهار کرد: پرونده قاچاق کود اوره به ارزش ۳۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرم آباد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه با بررسی مستندات پرونده تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده، متخلف را به پرداخت ۳۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.