مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل با تأکید بر نقش بانوان در اصلاح الگوی مصرف گفت: زنان به‌عنوان محور مدیریت خانواده می‌توانند با انتقال فرهنگ مصرف صحیح به اعضای خانواده و نسل آینده، نقش مؤثری در کاهش هدر رفت منابع آبی و انرژی ایفا کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فریبا محمدلو، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری در جریان بازدید جمعی از بانوان استان از سد یامچی و تصفیه‌خانه آب اردبیل که به همت جهاددانشگاهی اردبیل و شرکت آب و فاضلاب استان و با همکاری دفتر امور زنان و خانواده استانداری اردبیل و اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد، بر آشنایی بانوان با فرایند تأمین و تصفیه آب تاکید کرد.

وی با اشاره به نقش محوری بانوان در مدیریت مصرف خانواده بیان کرد: همان‌گونه که زنان در مدیریت امور خانه نقش مؤثری دارند، می‌توانند در مدیریت مصرف آب، برق، گاز و سایر منابع نیز تأثیرگذار باشند و با اصلاح عادت‌های روزمره، فرهنگ مصرف صحیح را به فرزندان و دیگر اعضای خانواده منتقل کنند.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری اردبیل با بیان اینکه مدیریت مصرف باید به رفتاری مستمر در جامعه تبدیل شود، گفت: صرفه‌جویی در مصرف آب و انرژی، از خاموش کردن چراغ‌های اضافی و تنظیم دمای وسایل گرمایشی تا جلوگیری از هدررفت آب، اقداماتی است که با مشارکت خانواده‌ها می‌تواند نتایج قابل توجهی به همراه داشته باشد.

محمدلو همچنین بر ضرورت انتقال آموخته‌های این بازدید به سایر بانوان، مدیران مدارس و مشاوران دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: بانوان حاضر در این برنامه می‌توانند به‌عنوان سفیران مدیریت مصرف، آگاهی‌های کسب‌شده را به محیط‌های کاری، آموزشی و خانوادگی منتقل کنند.

وی اظهار کرد: آب آشامیدنی یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های بشر و از مواهب ارزشمند الهی است که برای تأمین آن، مراحل مختلف و پیچیده‌ای طی می‌شود و تلاش نیرو‌های متخصص و کارکنان حوزه آب ضروری است.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری اردبیل با تأکید بر ضرورت تفکیک مصارف آب شرب از سایر مصارف افزود: آب تصفیه شده باید برای آشامیدن و مصارف ضروری مورد استفاده قرار گیرد و لازم است با برنامه‌ریزی مناسب، از استفاده بی‌رویه آن برای شست‌وشو و سایر مصارف غیرضروری جلوگیری شود.

در ادامه این بازدید مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل، نیز با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف آب اظهار کرد: بانوان به دلیل نقش مؤثر در مدیریت خانواده می‌توانند در اصلاح الگوی مصرف آب تأثیرگذار باشند و با انتقال آگاهی‌های خود به اعضای خانواده و محیط‌های آموزشی و کاری، در ترویج فرهنگ صرفه‌جویی مشارکت کنند.

حمزه جلیل‌ا‌زاده با اشاره به ظرفیت تصفیه‌خانه آب اردبیل بیان کرد: ظرفیت اسمی این مجموعه یک‌هزار و ۲۰۰ لیتر بر ثانیه است، اما در حال حاضر میزان بهره‌برداری از آن به حدود یک‌هزار و ۴۵۰ لیتر بر ثانیه رسیده است که نشان‌دهنده افزایش فشار بر ظرفیت تأسیسات تصفیه آب است.

وی ادامه داد: افزایش برداشت و مصرف آب، فشار زیادی بر فرایند‌های تصفیه و تأسیسات وارد می‌کند و مدیریت مصرف در کنار توسعه زیرساخت‌ها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

جلیل‌زاده در پایان با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌ها به‌تنهایی پاسخگوی افزایش مصرف نخواهد بود، خاطرنشان کرد: مشارکت مردم، به‌ویژه بانوان به‌عنوان محور مدیریت مصرف در خانواده، می‌تواند در کاهش هدررفت آب و حفظ منابع ارزشمند استان نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.