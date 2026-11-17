به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، بهمن نوری در برنامه زنده تلویزیونی گفت: خراسان شمالی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن رتبه هشتم کشور و در ساخت مسکن روستایی رتبه چهارم را دارد.

وی با اشاره به تعهد ۵۰ هزار واحدی استان در حوزه مسکن افزود: در بخش مسکن محرومان نیز تعهد ساخت حدود ۲ هزار و ۲۰۰ واحد را داریم که عملیات اجرایی یک‌هزار واحد آغاز شده است.

استاندار خراسان شمالی درباره اجرای قانون جوانی جمعیت نیز گفت: تعهد استان در واگذاری زمین به خانوار‌های دارای سه فرزند و بیشتر، ۱۴ هزار قطعه است که تاکنون حدود چهار هزار و ۵۰۰ قطعه زمین واگذار شده است.

نوری با اشاره به الحاق یک‌هزار هکتار زمین به محدوده شهر‌ها طی دو سال گذشته تصریح کرد: این اقدام با هدف تسریع در تأمین زمین مورد نیاز طرح‌های مسکن و جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌ها در این حوزه انجام شده است.

وی همچنین تفویض حدود ۱۵ اختیار از سوی وزارت راه و شهرسازی به استانداران را گامی مؤثر در تسریع فرآیند الحاق زمین و اجرای طرح‌های مسکن دانست.

استاندار خراسان شمالی از صدور ۱۲۱ مجوز بی‌نام سرمایه‌گذاری در استان خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۴۰ مجوز از این تعداد به سرمایه‌گذاران واگذار شده است.

بهمن نوری اظهار کرد: در راستای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان و جذب سرمایه‌گذاران، همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری برگزار شد و برای تسهیل حضور سرمایه‌گذاران، فرصت‌های اقتصادی در شهر‌ها و روستا‌ها شناسایی و مطالعات فنی و اقتصادی آنها تهیه شد.

وی افزود: در این مسیر، مکان‌یابی، اخذ استعلام‌ها و آماده‌سازی مقدمات اجرای طرح‌ها انجام شده تا سرمایه‌گذاران با کمترین موانع اداری وارد فرآیند سرمایه‌گذاری شوند.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به اختصاص حدود ۱۵ همت تسهیلات به طرح‌های سرمایه‌گذاری گفت: این طرح‌ها در حوزه گردشگری، ورزش، صنایع معدنی، فولادی و صنایع پایین‌دستی و همچنین صنایع تبدیلی و تکمیلی دنبال می‌شوند.

نوری روند اجرای اهداف همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری را امیدبخش ارزیابی کرد و افزود: رویکرد مدیریت استان این است که در کنار سرمایه‌گذاران قرار بگیریم و با رفع موانع، زمینه فعالیت و تولید را فراهم کنیم.

استاندار خراسان شمالی از ایجاد ۱۳ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی در استان طی سال گذشته خبر داد و گفت: این میزان اشتغال در حالی محقق شد که تعهد استان حدود ۱۳ هزار و ۳۰۰ نفر بود.

بهمن نوری اظهار کرد: امسال نیز تعهد اشتغال استان ۱۱ هزار نفر تعیین شده و بخش مهمی از ظرفیت ایجاد اشتغال از طریق راه‌اندازی واحد‌های جدید و بازگشت واحد‌های راکد به چرخه تولید محقق خواهد شد.

وی با اشاره به احیای ۸۵ واحد راکد در بخش‌های مختلف اقتصادی افزود: حمایت مالی، رفع موانع اداری و همراهی دستگاه‌های اجرایی با تولیدکنندگان از جمله اقدامات انجام‌شده برای بازگشت این واحد‌ها به چرخه فعالیت بوده است.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به برگزاری مستمر سه‌شنبه‌های تسهیلگری از ابتدای مسئولیت خود در استان گفت: در این نشست‌ها، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در کنار مدیران دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی قرار می‌گیرند تا مشکلات و موانع پیش‌روی تولید به‌صورت مستقیم بررسی و برطرف شود.

نوری از حل‌وفصل حدود ۳۸۰ مشکل واحد‌های صنعتی و تولیدی در قالب این نشست‌ها خبر داد و افزود: هدف از این جلسات، کوتاه‌کردن مسیر تصمیم‌گیری، رفع ناهماهنگی‌های اداری و جلوگیری از توقف فعالیت واحد‌های تولیدی است.

وی با تأکید بر اینکه سه‌شنبه‌های تسهیلگری محدود به یک حوزه خاص نیست، گفت: هر فعال اقتصادی و تولیدکننده‌ای که با مانعی در مسیر فعالیت خود مواجه باشد، می‌تواند مسائل و مشکلاتش را در این چارچوب مطرح کند.

استاندار خراسان شمالی از برنامه‌ریزی برای ایجاد تحول در صنایع معدنی استان تا پایان سال خبر داد و گفت: با توسعه فرآوری مواد معدنی، تلاش می‌کنیم سهم بیشتری از ارزش افزوده این بخش در داخل استان ایجاد شود.

بهمن نوری در برنامه تلویزیونی «استاندار» با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه معدنی خراسان شمالی اظهار کرد: یکی از رویکرد‌های اصلی مدیریت استان، عبور از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش در بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه صنایع معدنی است.