یک کد مخرب جاوااسکریپت از طریق پلتفرم بهینه‌سازی وب‌سایت Optimizely به صفحات اینترنتی ۱۷۸ سازمان راه پیدا کرده است که در میان نام‌های اعلام‌شده، وب‌سایت‌های Zoom، HSBC، Equifax، CNN، Salesforce و IKEA دیده می‌شوند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از رویترز، بررسی پژوهشگر امنیتی اسکات هلم، این کد‌ها تلاش می‌کردند:

آدرس کیف پول رمزارزی را هنگام پرداخت با آدرس مهاجم جایگزین ، اطلاعات کارت بانکی واردشده در صفحات آلوده را سرقت و کوکی‌ها و تصاویر صفحات را جمع‌آوری کنند.



هکرها همچنین تلاش کردند، کد‌های سوءاستفاده از آسیب‌پذیری‌های دستگاه‌های آیفون را بارگذاری کنند.

پژوهشگر امنیتی از حدود ۷ هزار دلار تراکنش رمزارزی در کیف پول‌های مهاجمان خبر داده است.



با این حال، رویترز تأکید کرده که میزان موفقیت حمله و تعداد قربانیان نهایی مشخص نیست.



همچنین شواهدی از تلاش برای بارگذاری کد‌های مخرب روی آیفون‌ها وجود دارد، اما این به‌معنای تأیید آلوده‌شدن دستگاه‌ها نیست.