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یک کد مخرب جاوااسکریپت از طریق پلتفرم بهینهسازی وبسایت Optimizely به صفحات اینترنتی ۱۷۸ سازمان راه پیدا کرده است که در میان نامهای اعلامشده، وبسایتهای Zoom، HSBC، Equifax، CNN، Salesforce و IKEA دیده میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از رویترز، بررسی پژوهشگر امنیتی اسکات هلم، این کدها تلاش میکردند:
آدرس کیف پول رمزارزی را هنگام پرداخت با آدرس مهاجم جایگزین ، اطلاعات کارت بانکی واردشده در صفحات آلوده را سرقت و کوکیها و تصاویر صفحات را جمعآوری کنند.
هکرها همچنین تلاش کردند، کدهای سوءاستفاده از آسیبپذیریهای دستگاههای آیفون را بارگذاری کنند.
پژوهشگر امنیتی از حدود ۷ هزار دلار تراکنش رمزارزی در کیف پولهای مهاجمان خبر داده است.
با این حال، رویترز تأکید کرده که میزان موفقیت حمله و تعداد قربانیان نهایی مشخص نیست.
همچنین شواهدی از تلاش برای بارگذاری کدهای مخرب روی آیفونها وجود دارد، اما این بهمعنای تأیید آلودهشدن دستگاهها نیست.