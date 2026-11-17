رئیس سازمان بسیج اساتید کشور از تهیه و تقدیم طرحی به مجلس شورای اسلامی با هدف پیش‌بینی خروج خودکار ایران از معاهده NPT در صورت حمله مجدد به مراکز هسته‌ای کشور خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور، دکتر میرسامان پیشوایی در صفحه شخصی خود در ویراستی نوشت:

«نظر به عدم ایفای تعهدات متقابل درNPT و سکوت در مقابل تجاوز آمریکا به مراکز هسته‌ای توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، طرحی در بسیج اساتید با همکاری اساتید متخصص تهیه و به طور رسمی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

در این طرح پیشنهاد شده است که در صورت حمله مجدد به مراکز هسته‌ای ایران، به طور خودکار و بدون نیاز به طرح مجدد در مجلس، ایران از NPT خروج کرده و دولت مکلف به اجرای فوری این اقدام باشد.