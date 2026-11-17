سخنگوی جمعیت هلال احمر گفت: در هوای ناسالم، مصرف زیاد مایعات، میوه و سبزیجات، خودداری از ورزش‌های سنگین و محدود کردن تردد در مرکز شهر و ارتفاعات از توصیه‌هاست.

مجتبی خالدی سخنگوی جمعیت هلال احمر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به اعلام آلودگی هوا از سوی سازمان هواشناسی و قرار گرفتن هوای شهر در مرحله ناسالم برای گروه‌های حساس گفت: سالمندان، کودکان، افراد دارای بیماری‌های قلبی، تنفسی و زمینه‌ای و خانم‌های باردار گروه‌های در معرض خطر هستند. کاهش تردد‌های غیرضروری در شهر، تقسیم کار‌های خانوادگی برای حداقل شدن تردد بیرون از منزل، مصرف زیاد مایعات، میوه و سبزیجات، خودداری از ورزش‌های سنگین، بسته نگه داشتن در و پنجره‌ها و محدود کردن تردد در مرکز شهر و ارتفاعات از توصیه‌هاست.

به گفته سخنگوی هلال احمر، علائم هشدار شامل سوزش چشم، گلودرد، تغییرات صدا، تنگی نفس، درد‌های قلبی و خستگی مفرط است. در صورت مشاهده این علائم، افراد باید داخل منزل بمانند، دارو‌های قلبی خود را مصرف کنند، از دستگاه‌های تنفسی استفاده کنند و برای تردد حتماً ماسک بزنند. حداقل یک ماسک ساده صورت لازم است و ماسک‌های N۹۵ کمک بیشتری می‌کنند؛ ولی درمان اصلی، عدم تردد در هوای آلوده است. در صورت مشاهده درد قفسه سینه یا تنگی نفس، تماس با شماره ۱۱۵ (اورژانس پیش‌بیمارستانی) و در جاده‌ها تماس با شماره ۱۱۲ توصیه شده است.