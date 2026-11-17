فرمانده انتظامی مرند از جمع‌آوری ۱۶ تبعه خارجی غیرمجاز و دستگیری یک راننده که اقدام به انتقال این افراد کرده بود در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ علی اسدیان اظهار کرد: در اجرای طرح هجرت و تشدید برخورد با ورود و اقامت غیرقانونی اتباع خارجی، پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان مرند قرار گرفت.

وی افزود: ماموران یگان امداد این فرماندهی در پی دریافت گزارش‌ها و اطلاعات موثق مبنی بر ورود و تردد اتباع غیرمجاز، در یک عملیات انتظامی موفق به شناسایی و جمع‌آوری ۱۶ تبعه غیرمجاز و دستگیری راننده خودروی حامل آنان شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند با اشاره به انتقال اتباع جمع‌آوری شده به مقر انتظامی اظهار کرد: هماهنگی‌های قانونی لازم برای بازگرداندن آنها به مبادی ذی‌ربط صورت خواهد گرفت.

سرهنگ اسدیان با قدردانی از همکاری مردم با مجموعه انتظامی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و همچنین به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در واحد‌های کارگاهی، صنفی و ساختمانی، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.