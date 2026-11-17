به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در اطلاعیه با تسلیت ارتحال آیت‌الله العظمی وحید خراسانی اعلام کرد: با نهایت تأسف و تألم، ارتحال فقیه اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام)، مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی (قدس الله سره الشریف) را تسلیت و تعزیت عرض نموده و بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند به مناسبت این ضایعه جبران‌ناپذیر، دروس سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم از امروز، سه‌شنبه ۲۶ آبان تا پایان هفته جاری تعطیل می‌باشد.