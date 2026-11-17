پلیس ترکیه در عملیاتی بامدادی به ساختمان شبکه تلویزیونی سوزجو در استانبول وارد شد و رئیس هیئت مدیره این شبکه را بازداشت کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، نیرو‌های پلیس ترکیه بامداد سه‌شنبه ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان) با حکم قضایی وارد ساختمان شبکه تلویزیونی «سوزجو» (Sözcü TV) در استانبول شدند و ضمن محاصره ساختمان و اتخاذ تدابیر امنیتی، بازرسی بخش‌های مختلف این مجموعه رسانه‌ای را آغاز کردند.

به گزارش رسانه‌های ترکیه، در جریان این عملیات، «فوندا تونجر سیدالی» (Funda Tuncer Sıdalı)، رئیس هیئت‌مدیره شبکه سوزجو، بازداشت شد.

هم‌زمان گزارش‌هایی منتشر شده است که نشان می‌دهد صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز ترکیه (TMSF) به‌عنوان سرپرست قانونی یا «قیم» برای اداره این شبکه تلویزیونی منصوب شده است. با این حال، جزئیات حکم انتصاب سرپرست هنوز به‌صورت مستقل تأیید نشده است.

واکنش تند مخالفان دولت ترکیه

عملیات پلیس علیه شبکه سوزجو با واکنش شدید اوزگور اوزل، از چهره‌های مخالف دولت ترکیه، روبه‌رو شد.

اوزل با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، ضمن محکوم کردن این اقدام اعلام کرد: «پس از شبکه هالک تی‌وی، اکنون پلیس و سرپرست قضایی پشت در‌های شبکه سوزجو هستند.»

وی با متهم کردن دولت به تلاش برای خاموش کردن رسانه‌های منتقد تأکید کرد که مخالفان در برابر این اقدامات سکوت نخواهند کرد و از مواضع خود عقب‌نشینی نمی‌کنند.

اوزل همچنین مدعی شد که دولت دیگر تحمل کوچک‌ترین انتقاد و انتشار واقعیت‌های مخالف دیدگاه خود را ندارد.

سومین شبکه تلویزیونی در کانون جنجال‌های قضایی

عملیات علیه سوزجو در شرایطی صورت گرفته که پیش از این نیز دو شبکه تلویزیونی «تله‌۱» (TELE ۱) و «هالک تی‌وی» (Halk TV) با اقدامات قضایی و انتصاب سرپرست مواجه شده بودند.

در اکتبر ۲۰۲۵ برای شرکت مالک شبکه تله‌۱ سرپرست منصوب شد و در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ نیز شبکه هالک تی‌وی در چارچوب تحقیقات قضایی علیه مالک آن با عملیات پلیس و تغییر مدیریت روبه‌رو شد.

این تحولات بار دیگر بحث درباره آزادی رسانه‌ها، استقلال شبکه‌های تلویزیونی و حدود اختیارات دستگاه قضایی در ترکیه را به یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز سیاسی تبدیل کرده است.

ابهام درباره علت عملیات شبکه سوزجو از رسانه‌های شناخته‌شده منتقد سیاست‌های دولت ترکیه به شمار می‌رود و برنامه‌های خبری و تحلیلی آن اغلب به مسائل سیاسی، اقتصادی و عملکرد دولت می‌پردازد.

این شبکه پیش‌تر نیز در ارتباط با پوشش برخی پرونده‌های قضایی و اقتصادی با اقدامات نظارتی و جریمه‌های اداری مواجه شده بود.

با این حال، تا زمان تنظیم این خبر، علت دقیق عملیات بامدادی پلیس، اتهامات احتمالی مدیر بازداشت‌شده و ارتباط این اقدام با پرونده‌های پیشین به‌صورت رسمی روشن نشده است.

همچنین هنوز مشخص نیست تغییر مدیریت گزارش‌شده چه تأثیری بر ادامه فعالیت و سیاست‌های خبری شبکه سوزجو خواهد گذاشت.