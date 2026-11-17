به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی پژو ۴۰۵ در محور سردشت _ میرآباد (حوالی روستای واوان) اعلام شد.

حمید محبوبی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات نلاس هلال‌احمر شهرستان سردشت بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته وی این حادثه ۲ مصدوم و یک فوتی داشت که مصدومین بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند، فوتی حادثه نیز بعد از رهاسازی تحویل مراجع ذیصلاح گردید.