معاونت صنایع دستی آذربایجان‌غربی از آغاز فرآیند تدوین اطلس جامع صنایع دستی این استان خبر داد. این پروژه با هدف مستندسازی هنر‌های بومی و شناسایی ظرفیت‌های صادراتی، به‌ویژه در حوزه صنایع چوبی که در صدر کالا‌های صادراتی قرار دارند، دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ریتا خضرزاده، معاون صنایع دستی اداره‌کل میراث فرهنگی آذربایجان‌غربی، گفت: تدوین این اطلس بستری برای شناسایی بازار‌های هدف، تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد انگیزه در میان هنرمندان خواهد بود.

وی تأکید کرد که صنایع چوبی این استان به دلیل استقبال گسترده در بازار‌های داخلی و خارجی، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد منطقه دارند.

خضرزاده با اشاره به اهمیت علمی این طرح افزود: اطلس مذکور با همکاری نخبگان دانشگاهی و متخصصان اقتصاد و هنر، از یک سند توصیفی به یک بانک اطلاعاتی هوشمند و داده‌محور تبدیل خواهد شد. این اطلس با هدف مدیریت زنجیره ارزش و حمایت بهینه از هنرمندان، بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای کشور است.

بر اساس آمار منتشر شده، تاکنون ۷۳ مهر اصالت برای صنایع دستی این استان صادر شده که بخش عمده‌ای از آن متعلق به هنر‌های چوبی است. همچنین بیش از ۵۰ رشته صنایع دستی از جمله قالی‌بافی، بافت‌های سنتی و صنایع شیشه‌ای در این استان در حال فعالیت هستند.