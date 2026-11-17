به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم بدمینتون چادرملوی اردکان در دومین دیدار خود از رقابت‌های لیگ برتر بدمینتون مردان باشگاه‌های کشور، با ارائه نمایشی مقتدرانه و کسب پیروزی مقابل میزبان خود، آکادمی بدمینتون زنجان، دومین برد متوالی خود را جشن گرفت و در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت.

در چارچوب هفته دوم دور رفت این رقابت‌ها، تیم چادرملوی اردکان در دیداری خارج از خانه به مصاف آکادمی بدمینتون زنجان رفت و موفق شد با نتیجه قاطع ۵ بر صفر حریف خود را شکست دهد و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورد.

نماینده اردکان با ثبت دو پیروزی متوالی، شروعی موفق در فصل جدید لیگ برتر داشته و با قرار گرفتن در صدر جدول، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از مدعیان رقابت‌ها تثبیت کرده است.

تیم چادرملوی اردکان در هفته سوم این مسابقات، میهمان تیم ذوالقدر زنجان خواهد بود و برای تداوم روند پیروزی‌های خود به میدان می‌رود.