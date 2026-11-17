به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با وجود بیش از ۱۳۹ هزار هکتار باغ در آذربایجان‌غربی، مدیریت باغات پس از برداشت محصول برای تداوم تولید از نظر کمیت و کیفیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کارشناسان جهاد کشاورزی استان تأکید دارند که اقدامات مدیریتی در فصل پاییز، نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد مناسب سال بعد دارد.

شبنم جلیل‌زاده، مدیر باغبانی جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، با اشاره به ضرورت مدیریت باغات پس از برداشت اظهار داشت: «برای اینکه بتوانیم تداوم تولید داشته باشیم، هم از نظر مقدار محصول و هم از نظر کیفیت، لازم است بعد از برداشت نیز یک سری کار‌های مدیریتی در باغ انجام شود.»

وی با تأکید بر جمع‌آوری بقایای میوه‌ها و برگ‌های ریخته‌شده در کف باغ تصریح کرد: «این بقایا باید به خارج از باغ منتقل و سوزانده شوند تا آفات و بیماری‌های احتمالی از بین بروند.»

جلیل‌زاده افزود: «اگر هنوز برگ درختان سبز است، می‌توانیم تغذیه را به صورت محلول‌پاشی فروتست و زیر نظر کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی انجام دهیم تا مواد غذایی مورد نیاز جوانه‌های گل تأمین شود و سال بعد به گل کامل تبدیل شده و عملکرد مناسبی داشته باشیم.»

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان در ادامه با اشاره به اهمیت هرس شاخه‌های خشکیده و آلوده گفت: «این شاخه‌ها باید هرس شده و به خارج از باغ منتقل و سوزانده شوند، اما از هرس شدید باغات باید خودداری کنیم، زیرا باعث تحریک رشد می‌شود و با آمدن سرما در فصل زمستان، این شاخه‌ها آسیب دیده و دچار سرمازدگی می‌شوند؛ بنابراین هرس را به اوایل بهار و زمانی که خطر سرمازدگی برطرف شده موکول می‌کنیم.»

وی در مورد درختان تازه کاشته‌شده و نهال‌های جوان توصیه کرد: «حتماً تنه آنها را با پوشش مناسبی بپوشانیم تا در طی زمستان اگر سرمای شدیدی آمد، تنه آسیب نبیند. همچنین می‌توانیم از مواد مخصوص رنگ سفید برای پوشش تنه استفاده کنیم که هم از ترک‌خوردگی جلوگیری می‌کند و هم از آفات و بیماری‌ها پیشگیری می‌نماید.»

جلیل‌زاده خاطرنشان کرد: «از مصرف کود‌های ازته خودداری کنیم، زیرا باعث تحریک رشد می‌شود و به جای آن در صورت نیاز از کود‌هایی استفاده کنیم که مقاومت گیاه را به سرمای زمستان افزایش می‌دهد، از قبیل کود‌های پتاسیمی.»

نفیسه طوسی، مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی نیزبا اشاره به اهمیت مبارزه پاییزه آفات و بیماری‌ها اظهار داشت: «مدیریت باغ بعد از برداشت محصول در فصل پاییز بسیار حائز اهمیت است، بالاخص از این نظر که آفات و بیماری‌هایی که در فصل جاری داشتیم، برای اینکه جمعیت انتقالی‌شان به سال بعد به حداقل ممکن برسد، لازم است حتماً مبارزات پاییزه انجام بگیرد.»

وی با تأکید بر اینکه کنترل آفات و بیماری‌ها صرفاً محدود به زمان تولید نیست، تصریح کرد: «بعد از برداشت محصول، مهم‌ترین مرحله مبارزه و کنترل آفات و بیماری‌هاست. بسیاری از آفات و بیماری‌ها روی برگ‌ها و شاخ و برگ باقی می‌مانند و برگ‌های ریخته‌شده در کف باغ زمستان‌گذرانی می‌کنند و سال بعد دوباره فعالیت خود را از سر می‌گیرند.»

طوسی افزود: «بنابراین لازم است کشاورزان حتماً نسبت به رعایت بهداشت باغ، جمع‌آوری برگ‌های آلوده و سم‌پاشی با حداقل پنج درصد اقدام کنند. همچنین در سایه‌انداز درخت، شخم‌زنی به عمق حداقل بیست سانتی‌متر انجام شود و پس از جمع‌آوری برگ‌ها، عملیات شخم حتماً صورت گیرد.»

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان در ادامه گفت: «اگر برای باغ مقدور باشد و دسترسی به آب کافی وجود داشته باشد، در زمانی که دما به زیر صفر درجه می‌رسد، از یخ‌های زمستانه در سطح خاک استفاده کنند و در فصل زمستان مبارزه شیمیایی با سموم و آفت‌کش‌های مناسب حتماً انجام بگیرد.»

وی با اشاره به بیماری‌هایی که در اندام‌های هوایی درختان از جمله شاخه‌ها ایجاد می‌شوند، خاطرنشان کرد: «در مدیریت بیماری‌های شانکر و به‌خصوص اندام‌های هوایی درختان، بهتر است از پاییز با هرس‌های بهداشتی و حذف شاخه‌های آلوده و همچنین پانسمان محل‌های هرس‌شده، مدیریت را آغاز کنیم که این کار باعث می‌شود در فصل بعدی یک قدم جلوتر باشیم.»