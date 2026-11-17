رادیو فرهنگ سه‌شنبه۲۶ آبان، با پخش برنامه‌های «مستند فرهنگ» و «گلبانگ سربلندی»، حماسه دو برادر شهید مهدی و مجید زین‌الدین را بازخوانی می‌کند و به معرفی شهید دکتر عبدالحمید مینوچهر و بخش‌هایی از معارف قرآنی و مهدویت می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «مستند فرهنگ» ساعت۱۹:۳۰ به تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

این برنامه در آستانه سالروز شهادت سردار سرلشکر شهید مهدی زین‌الدین و برادرش مجید، به بررسی ابعاد شخصیتی و حماسه‌های این دو برادر می‌پردازد.

در این مستند رادیویی، مسیر مبارزاتی شهید مهدی زین‌الدین از انصراف از ادامه تحصیل در فرانسه به توصیه امام (ره) تا فرماندهی لشکر۱۷ علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) و نقش‌آفرینی در عملیات‌های خیبر و بیت‌المقدس روایت می‌شود.

همچنین چگونگی شهادت این دو برادر در۲۷ آبان۱۳۶۳ در منطقه دارساوین ، بر اثر کمین ضدانقلاب، بازخوانی خواهد شد.

برنامه اذان‌گاهی «گلبانگ سربلندی» نیز سه‌شنبه۲۶ آبان‌ از ساعت۱۱:۳۰ تا۱۲:۱۵ روی آنتن می‌رود.

بخش «پاسداشت شهدا» به معرفی شهید دکتر عبدالحمید مینوچهر اختصاص دارد و بخش‌های «سخن عشق»، «یک حدیث و یک نکته»، «باران تویی»، «آیات بیداری» و «درنگ» نیز با موضوع‌هایی از جمله معارف قرآنی، مهدویت و نکات اخلاقی پخش می‌شوند.

«گلبانگ سربلندی» را رضا صفری نویسندگی و مشاوره محتوایی می‌کند، سیدهادی موسوی‌نژاد تهیه‌کنندگی آن را برعهده دارد و فاطمه اسحاق‌تبار گوینده برنامه است.