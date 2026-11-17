در راستای تبیین ابعاد انسانی و حقوقی حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران، برنامه‌ای فرهنگی و تبیینی با محوریت شهادت دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب، در بانکوک پایتخت تایلند برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، در این برنامه که با حضور جمعی از مخاطبان و علاقه‌مندان برگزار شد، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند، ابعاد مختلف حمله به مدرسه میناب را تشریح کرد.

در این نشست، با استناد به یافته‌های هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، جزئیات حمله، نحوه اصابت در دو نوبت، شمار و ترکیب جنسیتی قربانیان و شواهد مربوط به غیرنظامی بودن مدرسه و نبود هرگونه ارتباط آن با تاسیسات نظامی تشریح شد.

همچنین بر ضرورت حمایت از کودکان در شرایط جنگی، مصونیت مراکز آموزشی از حملات نظامی و مسئولیت نهاد‌های بین‌المللی در حفاظت از غیرنظامیان تأکید شد.

در بخش دیگری از این برنامه، ظرفیت‌های علمی، فناورانه و دفاعی جمهوری اسلامی ایران و پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های موشکی و سایبری مورد بررسی قرار گرفت و با اشاره به مفهوم ایران قوی، بر حفظ استقلال، حاکمیت سرزمینی و آمادگی کشور برای دفاع از امنیت و منافع ملی در برابر هرگونه تهدید و تجاوز تأکید شد.

برپایی نمایشگاه تصاویر دانش‌آموزان شهید میناب نیز از بخش‌های محوری این برنامه بود؛ نمایشگاهی که تلاش داشت فراتر از آمار و ارقام، چهره انسانی این حادثه، مظلومیت کودکان قربانی و رنج خانواده‌های آنان را به مخاطبان معرفی کند.

برگزارکنندگان این برنامه، هدف از این اقدام را بازتاب ابعاد انسانی فاجعه میناب و آگاه‌سازی افکار عمومی درباره پیامد‌های حمله به مراکز آموزشی و ضرورت صیانت از جان کودکان در منازعات نظامی عنوان کردند.