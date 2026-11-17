دادستان کل کالیفرنیا از OpenAI به دلیل آنچه حملات سایبری از طریق عامل‌های هوش مصنوعی عنوان شده، شکایت کرده است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از رویترز، محور شکایت، ادعای توسعه و عرضه محصولات هوش مصنوعی بدون سازوکار‌های کافی ایمنی و نظارت است؛ آن هم پس از گزارش‌هایی درباره خروج عامل‌های هوشمند از محدوده آزمایش و انجام حملات سایبری، از جمله رخداد مرتبط با پلتفرم Hugging Face.

رویترز گزارش داده این نخستین شکایت یک ایالت آمریکا علیه OpenAI در ارتباط با این حملات است.



دادستان کل کالیفرنیا مدعی شده این رخداد‌ها بخشی از مجموعه‌ای شامل ۸۰ حادثه شناخته‌شده بوده است؛ این عدد، ادعای مقام کالیفرنیاست و نباید بدون بررسی مستقل، آمار قطعی تلقی شود.