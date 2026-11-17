به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، علی نیکزاد ثمرین در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی که به صورت ترکیبی (بخشی از نمایندگان به صورت حضوری و بخشی به صورت وبیناری) برگزار شد، در نطق پیش از دستور خود، گفت: به روح بلند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، و همچنین به روح ملکوتی قائد شهید امت، و شهدای راه حق و فضیلت؛ درود و سلام می‌فرستیم و برای رهبر حکیم انقلاب اسلامی، آرزوی سلامتی، عافیت و توفیق داریم. ارتحال فقیه اهل بیت (ع) مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی را به محضر مبارک حضرت ولی عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، حوزه‌های علمیه، مردم مسلمان و متدین ایران و خانواده معظم و بیت شریف ایشان تسلیت عرض می‌کنم.

وی افزود: سالروز آزادسازی سوسنگرد را گرامی می‌داریم؛ سوسنگرد، تنها یک شهر نبود؛ نماد مقاومت مردمی و پیوند امت با ولایت بود. آن روز، دشمن بعثی با همه تجهیزاتش، در برابر ایمان و ایستادگی مردم زانو زد و این درس بزرگ به دنیا مخابره شد که ملتی که با ولایت و ایمان ایستاد، شکست‌ناپذیر است.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: تجربه جنگ تحمیلی آمریکا و متحدانش، این واقعیت انکارناپذیر را مجددا بر صفحه تاریخ ثبت کرد که هیچ قدرتی، در برابر ایستادگی و مقاومت ملت ایران، توان دوام ندارد. ملت ایران با قدرت ملی خود، با تکیه بر تبعیت از ولایت امر و با اقتدار نیرو‌های مسلح خود، همه دشمنان را عقب رانده و خواهد راند. تاریخ گواه است که آنجا که ملت ایستاد، دشمن عقب‌نشینی کرد و آنجا که تکیه بر توان داخلی بود، معادلات جهانی به هم ریخت. واقعیت تنگه هرمز، سند زنده این ادعاست که علی‌رغم لفاظی‌های دشمن، ترتیبات ایرانی در تنگه هرمز تنها راه ایمن است. این نه یک ادعا، که یک واقعیت میدانی و راهبردی است که دشمنان نیز ناچار به اعتراف به آن هستند.

وی افزود: تقابل امریکای جنایتکار با ما یک تقابل راهبردی بوده و از سال‌های قبل از انقلاب آغاز شده است و فقط در برهه‌های مختلف زمانی، شکل خاصی از این مقابله برجسته شده است؛ یک روز جنگ نظامی برجسته شده است و در برخی برهه‌ها جنگ اقتصادی، و در این ایام هر دو جبهه با فشار حداکثری در حال اجراست.

نیکزاد گفت: رزمندگان جنگ نظامی با اقتدار کارشان را انجام می‌دهند و مردم شریف ایران نیز در این نبرد اقتصادی صادقانه مقاومت می‌کنند و همه دنیا را متحیر کرده‌اند. اما این میدان، سربازان دیگری نیز می‌طلبد، سربازان اقتصادی. تنها راه عبور از این پیچ تاریخی، آن است که سربازان اقتصادی نیز وظیفه خود را در قبال مردم انجام دهند. مدیران اجرایی کشور باید با تدبیر، گره از مشکلات مردم بگشایند و با مدیریت جهادی، در کنار مردم بایستند. از آغاز جنگ تاکنون شاهد مدیریت خوبی در زمینه تامین کالای اساسی و اداره کشور بودیم تا دشمن به اهداف خودش نرسد، اما این مسئله به معنی نبود مشکل نیست. این مشکلات باید با تدبیر حکیمانه در تعامل بین قوای سه‌گانه مرتفع شود.

نایب رئیس مجلس افزود: تصمیمات سنجیده، به‌موقع، مبتنی بر واقعیت‌های جامعه و بیان صادقانه مشکلات با مردم، بخشی از مدیریت مدبرانه مورد نیاز این روز‌های کشور است. مردم ما در این جنگ، صادقانه مقاومت کرده‌اند و شایسته آن‌اند که مسئولان نیز با همان صداقت و تدبیر در کنارشان باشند. همه ما مسئولان موظفیم در مواردی که با زندگی و معیشت مردم مرتبط است، با احتیاط و تدبیر کافی برخورد کنیم. بحث کالابرگ، آرد و بنزین از جمله این موارد است که هر تصمیمی در آن، باید با سنجش دقیق پیامد‌ها و با لحاظ کردن سفره مردم گرفته شود و به موقع و با یک انسجام مدیریتی اطلاع‌رسانی شود.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف نظارتی خود، این موضوعات را در تعامل و همکاری با دولت پیگیری می‌کند و جلسه امروز مجلس نیز با حضور بخشی از مدیران اقتصادی دولت، در راستای پیگیری همین موضوعات تشکیل شده است. ما معتقدیم که حل مشکلات مردم، نه با شعار، که با همدلی، هماهنگی و اقدام مشترک ممکن است.

نایب رئیس مجلس افزود: بر اساس بند الف ماده ۵۳ قانون بانک مرکزی، رئیس‌کل محترم موظف است در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیر‌های هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در گزارش قبلی، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را گزارش دهد. مجلس شورای اسلامی با این رویکرد موضوعات کلان اقتصاد ایران به ویژه تورم و گرانی را در جلسه امروز بررسی خواهد کرد.