رئیس جمهور فرانسه با هدف ارتقای روابط دو کشور به سطح مشارکت راهبردی و امضای چند تفاهم‌نامه در زمینه‌های دفاعی، آموزش عالی، مواد معدنی راهبردی و گذار انرژی به مالزی سفر کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در سفری رسمی و دو روزه وارد مالزی شد تا با مقام‌های این کشور درباره گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های دفاعی، آموزش عالی، مواد معدنی راهبردی و انرژی گفت‌و‌گو کند.

هواپیمای حامل مکرون، همسرش بریژیت و هیئت همراه، ساعت ۲۳ و ۱۰ دقیقه دوشنبه شب در فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور به زمین نشست و وزیر امور دیجیتال مالزی، از رئیس‌جمهور فرانسه استقبال کرد.

این نخستین سفر رسمی رئیس‌جمهور فرانسه به مالزی از زمان آغاز ریاست‌جمهوری وی در سال ۲۰۱۷ میلادی است که به دعوت انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی، انجام می‌شود.

قرار است مکرون امروز در مراسم استقبال رسمی در ساختمان سلطان عبدالصمد کوالالامپور حضور یابد و پس از آن با نخست‌وزیر مالزی دیدار و گفت‌و‌گو کند.

ارتقای روابط دو کشور به سطح مشارکت راهبردی و امضای چند تفاهم‌نامه در زمینه‌های دفاعی، آموزش عالی، مواد معدنی راهبردی و گذار انرژی از محور‌های اصلی مذاکرات دو طرف خواهد بود.

حجم مبادلات تجاری مالزی و فرانسه در سال ۲۰۲۵ به حدود ۴ میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار رسید که از این میزان، سهم صادرات مالزی یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار و واردات این کشور از فرانسه ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار بوده است. محصولات الکترونیکی و برق، عمده صادرات مالزی و تجهیزات حمل‌ونقل، ماشین‌آلات و محصولات شیمیایی، مهم‌ترین اقلام وارداتی این کشور از فرانسه بوده‌اند.

فرانسه بیست‌ویکمین شریک تجاری مالزی در جهان و چهارمین شریک تجاری این کشور در میان کشور‌های اروپایی به شمار می‌رود.