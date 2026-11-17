به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، حسن نادری گفت: عملیات میدانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا ۱۴۰۵ هم‌زمان با سراسر کشور، از دوم آبان ماه در استان آغاز شد و با تلاش و همراهی عوامل اجرایی، کارشناسان و نیرو‌های میدانی، در ۲۵ آبان‌ماه با پیشرفت ۱۰۰ درصدی به پایان رسید.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده، مدت زمان پیش‌بینی‌شده برای اجرای عملیات میدانی این سرشماری ۳۰ روز بود، اما با مدیریت مناسب، برنامه ریزی دقیق، تلاش مستمر عوامل اجرایی و همکاری دستگاه‌های مرتبط، این فرآیند در استان خراسان شمالی طی ۲۲ روز و هشت روز زودتر از موعد مقرر به اتمام رسید.

نادری با تأکید بر اهمیت سرشماری عمومی نفوس و مسکن در نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کشور تصریح کرد: اطلاعات حاصل از این سرشماری، یکی از مهم‌ترین مبانی تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و عمرانی است و نقش مؤثری در شناخت دقیق ظرفیت‌ها، نیاز‌ها و ویژگی‌های جمعیتی و مسکونی استان ایفا می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی در پایان ضمن قدردانی از تلاش و تعهد عوامل اجرایی، مأموران میدانی، کارشناسان و تمامی دستگاه‌های مشارکت‌کننده در اجرای این طرح، از همکاری و همراهی مردم استان نیز قدردانی کرد و این موفقیت را حاصل هم‌افزایی، مسئولیت‌پذیری و تلاش جمعی مجموعه عوامل اجرایی سرشماری دانست.