رئیس سازمان سوادآموزی گفت: یکی از مسائل بنیادین در نظام حکمرانی، چگونگی اداره کارآمد و اثربخش دستگاه‌های اجرایی در عین پایبندی کامل به قوانین و مقررات است؛ به‌گونه‌ای که مدیران بتوانند ضمن تسریع در انجام امور و تحقق اهداف سازمانی، الزامات قانونی و انضباط مالی را نیز به‌درستی رعایت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی سعیدی، رئیس سازمان سوادآموزی، در نشست مشترک با مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، با اشاره به ضرورت برقراری توازن میان انضباط مالی، قانون‌مداری و کارآمدی دستگاه‌های اجرایی افزود: یکی از مسائل بنیادین در نظام حکمرانی، چگونگی اداره کارآمد و اثربخش دستگاه‌های اجرایی در عین پایبندی کامل به قوانین و مقررات است؛ به‌گونه‌ای که مدیران بتوانند ضمن تسریع در انجام امور و تحقق اهداف سازمانی، الزامات قانونی و انضباط مالی را نیز به‌درستی رعایت کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به دو رویکرد متفاوت در تبیین رابطه میان دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های نظارتی، افزود: در یک نگاه سنتی، نظارت به‌عنوان عاملی محدودکننده و کاهنده سرعت فعالیت‌های اجرایی تلقی می‌شود؛ اما در رویکرد صحیح مدیریتی، دستگاه‌های نظارتی نه‌تنها مانعی در مسیر اجرا نیستند، بلکه با فراهم‌سازی بستر حرکت ایمن و مؤثر، نقش مهمی در صیانت از مدیران و تضمین سلامت فرآیند‌های تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا ایفا می‌کنند.

وی گفت: مدیران اجرایی باید نهاد‌های نظارتی را به‌عنوان پشتوانه و مجموعه‌ای صیانت‌کننده تلقی کنند؛ چراکه نظارت تخصصی، هوشمندانه و پیشگیرانه، ضمن کاهش خطا‌ها و انحرافات احتمالی، اطمینان خاطر لازم را برای مدیران قانون‌مدار و خدمتگزار فراهم می‌آورد تا با شناخت دقیق از چارچوب‌های قانونی، وظایف خود را با قدرت و اثربخشی بیشتری دنبال کنند.

سعیدی با تأکید بر اینکه اقتدار نهاد‌های نظارتی و کارآمدی دستگاه‌های اجرایی مکمل یکدیگر هستند، خاطرنشان کرد: هر اندازه نظام نظارتی از تخصص، ظرفیت‌های فناورانه و رویکرد‌های پیشگیرانه بیشتری برخوردار باشد، زمینه برای فعالیت مؤثرتر مدیران سالم و متعهد نیز فراهم‌تر خواهد شد. در حقیقت، نظارت مقتدرانه و تخصصی، ضمن تضمین سلامت عملکرد دستگاه‌ها، بستر تصمیم‌گیری مطمئن و اجرای صحیح برنامه‌ها را مهیا می‌کند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، ارزش واقعی دستگاه‌های نظارتی را در فراهم‌کردن شرایط اطمینان‌بخش برای مدیران اجرایی دانست و بیان کرد: نظام نظارتی زمانی می‌تواند به رسالت واقعی خود عمل کند که زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه و مطمئن مدیران در چارچوب قوانین و مقررات را فراهم سازد و امکان بهره‌برداری صحیح، شفاف و مسئولانه از منابع عمومی را تضمین کند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباطات میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، اظهار کرد: شکل‌گیری درک و ادراک مشترک از وظایف، مسئولیت‌ها و انتظارات متقابل، مستلزم توسعه تعاملات مستمر، شفاف و اثربخش است. نهاد‌های نظارتی می‌توانند با تبیین دقیق الزامات قانونی و ترسیم مسیر‌های صحیح اقدام، زمینه انجام مطلوب‌تر مسئولیت‌ها را برای مدیران اجرایی فراهم آورند.

سعیدی در پایان، هدف غایی تعامل میان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی را ارتقای کیفیت خدمات عمومی و افزایش رضایتمندی مردم عنوان کرد و گفت: تمامی مسئولیت‌ها و مأموریت‌های سازمانی در نهایت باید در مسیر خدمت‌رسانی شایسته به مردم قرار گیرد. بر این اساس، تقویت همکاری و هم‌افزایی میان نظام نظارتی و اجرایی، علاوه بر صیانت از منابع عمومی و ارتقای سلامت اداری، زمینه‌ساز بهبود شرایط زندگی مردم و تقویت اعتماد عمومی به مسئولان و نظام اداری کشور خواهد بود.