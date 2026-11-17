مدیرعامل مؤسسه فرهنگی و هنری شکوه شاهنامه گفت: تلاش داریم تا حکمت و پند‌های شاهنامه با زبانی بسیار ساده به مردم رسانده شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، محمد ضرابی، در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه مؤسسه فرهنگی و هنری شکوه شاهنامه با هدف احیای هنر‌های فراموش‌شده و توجه به هنر‌های اصیل ایرانی در سال ۱۴۰۳ تأسیس شد گفت: تلاشی که این مؤسسه در این دوره دنبال می‌کند، رساندن پیام‌های ارزشمند برگرفته از حکمت و پند‌های موجود در کتاب شاهنامه به عموم مردم ایران با زبانی بسیار ساده است.

شاهنامه؛ فرصتی ارزشمند برای نسل نو

مدیرعامل موسسه فرهنگی و هنری شکوه شاهنامه این مسیر را فرصتی کم‌نظیر برای نسل امروز دانست و تصریح کرد: این تلاش قطعاً برای نسل نو، نوجوانان و حتی کودکان امروز ما یک فرصت فوق‌العاده ارزشمند به شمار می‌رود؛ کودکانی که امروز شاید با نام خیلی از شاعران آشنا باشند، اما نام فردوسی شاید به درستی برای آن.‌ها شناخته شده نباشد.

فردوسی؛ راوی رنج و پهلوانی یک ملت

ضرابی با اشاره به محتوای شاهنامه اظهار داشت: در کتاب ارزشمند شاهنامه، داستان‌های بسیار پندآموزی برگرفته از حماسه، مقاومت، دلیری و پهلوانی وجود دارد، به‌ویژه در عصر امروز که دچار یک‌سری بحران‌ها هستیم.

او با اشاره به زیست فرهنگی و اجتماعی سراینده شاهنامه گفت: خود فردوسی شخصیتی بسیار سختی‌کشیده و رنج‌برده داشته و طبیعتاً مفاهیمی که در شاهنامه به آن اشاره شده، برخاسته از همین رنج و سختی است. این موضوع می‌تواند پیام بسیار ارزشمندی برای عموم مردم داشته باشد.

ساده‌سازی زبان انتقال مفاهیم شاهنامه

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی و هنری شکوه شاهنامه بر ضرورت ساده‌سازی زبان انتقال مفاهیم شاهنامه تأکید کرد و گفت: اگر بتوانیم این زبان را بسیار ساده‌سازی کنیم و به یک زبان مشترک برسیم، کودکان و نوجوانان ما برای آینده می‌توانند نسلی کاملاً ارزشمند و تاریخ‌ساز باشند.

برگزاری دو دوره جشنواره ملی خوشنویسی

ضرابی در بخش دیگری از سخنانش در تشریح کارنامه مؤسسه اعلام کرد: موسسه فرهنگی و هنری شکوه شاهنامه تاکنون دو دوره جشنواره ملی خوشنویسی را برگزار کرده و فراخوان و پوستر سومین دوره این جشنواره را نیز در آینده نزدیک رونمایی می‌کند.

وی افزود: این مؤسسه در جشنواره‌های خوشنویسی گوناگون کشور حضور معنوی داشته و با این رویداد‌ها همراهی کرده است.

به گفته مدیرعامل شکوه شاهنامه، این مؤسسه پویش فرهنگی «چله شاهنامه» را نیز اجرا کرده و در تمامی این مسیر، همکاری مستمری با انجمن خوشنویسان مشهد داشته است.

نمایش آثار برگزیده در پنج شهر کشور

ضرابی خاطرنشان کرد: این مؤسسه نمایشگاهی از آثار برگزیده دو دوره جشنواره ملی خوشنویسی شکوه شاهنامه را در شهر‌های مختلف کشور، از جمله دامغان، شاهرود، سمنان و قائم‌شهر، برپا کرده است.

وی تصریح کرد: نمایشگاه‌های موضوعی و گروهی متعددی از جمله نمایشگاه «حس ارغوان»، «غوغای خط و مهر»، «سیمرغ»‌و نمایشگاه گروهی تذهیب و نگارگری و نمایشگاه آثار هنرجویان گرافیک با عنوان «روشنا» در این مؤسسه برپا شده است.

از هنر تا رسانه؛ مسیر انتقال پیام فردوسی

مدیرعامل شکوه شاهنامه هدف اصلی مؤسسه را هم‌افزایی میان هنر و رسانه عنوان کرد و گفت: یکی از اهداف اصلی ما این است که بتوانیم با این هم‌اندیشی‌ها و در بستر هنر‌های مختلف، زمینه را برای انتقال آسان پیام فردوسی و کتاب شاهنامه فراهم کنیم و قطعاً با همراهی و همکاری اهالی رسانه، این اتفاق بسیار آسان‌تر خواهد بود.

افق ملی و بین‌المللی برای پیام شاهنامه

مدیرعامل مؤسسه شکوه شاهنامه در تشریح چشم‌انداز مؤسسه گفت: ما یقین داریم که در یک بازه زمانی مشخص، این پیام در سطح ملی و در یک افق زمانی دیگر در سطح بین‌المللی می‌تواند جایگاه شایسته خود را پیدا کند. امروزه در جهان، پیدا کردن یک زبان مشترک یک واقعیت است و این تلاش قطعاً می‌تواند ما را به این جایگاه برساند.