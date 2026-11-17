مذاکرات طولانی‌مدت چین و اتحادیه کشور‌های جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) برای نهایی‌سازی منشور رفتار در دریای چین جنوبی، با وجود توافق اولیه بر سر حدود ۸۰ درصد پیش‌نویس، در دوره ریاست فیلیپین بر آسه‌آن به نتیجه نرسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، وزیر امور خارجه فیلیپین اعلام کرد با وجود پیشرفت در مذاکرات، اختلاف‌نظر‌های باقی‌مانده مانع دستیابی به توافق نهایی شده است و تکمیل این روند به سال آینده موکول می‌شود.

ترزا لازارو با اشاره به پایان نیافتن مذاکرات در دوره ریاست کشورش بر آسه‌آن، ابراز امیدواری کرد سنگاپور که سال آینده ریاست دوره‌ای این اتحادیه را برعهده می‌گیرد، بتواند گفت‌و‌گو‌ها را به نتیجه برساند.

در همین حال، لی چیانگ، نخست‌وزیر چین، روز دوشنبه در دیدار با رهبران کشور‌های جنوب شرق آسیا بر تعهد پکن به دستیابی به یک منشور رفتار مؤثر و جامع و نهایی‌سازی هرچه سریع‌تر آن تأکید کرد.

مذاکرات چین و آسه‌آن درباره تدوین این منشور بیش از دو دهه است که ادامه دارد. اختلافات بر سر ادعا‌های ارضی و دریایی در این آبراه راهبردی، به‌ویژه میان چین و فیلیپین، از مهم‌ترین موانع دستیابی به توافق بوده است.

دریای چین جنوبی یکی از مهم‌ترین مسیر‌های تجارت و کشتیرانی جهان به شمار می‌رود و اختلافات بر سر حاکمیت و حقوق دریایی در آن، همچنان از چالش‌های اصلی امنیتی در جنوب شرق آسیاست.