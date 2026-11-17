پنجاه و نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین و همچنین ماهیت آن به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به‌صورت علنی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این جلسه به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و با حضور مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی در حال برگزاری است.

وکیل شکات در دادگاه رسیدگی به پرونده اعضای اصلی منافقین: عملیات نظامی این گروهک به سه عملیات آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان محدود نمی‌شود

در پنجاه‌ونهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اعضای اصلی منافقین، وکیل شکات با ارائه مستنداتی از حملات نظامی و تروریستی این گروهک تروریستی در دهه ۶۰، خواستار بررسی و احصای دقیق شمار قربانیان این حملات شد.

مسعود مداح وکیل شکات در ادامه دادگاه رسیدگی به پرونده اعضای اصلی منافقین، با اشاره به آنچه همکاری مستمر این گروهک با دشمنان ایران در حوزه‌های نظامی و اطلاعاتی خواند، گفت: اقدامات نظامی گروهک تروریستی منافقین علیه ایران تنها به سه عملیات موسوم به آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان محدود نمی‌شود و این گروهک در مقاطع مختلف به مناطق مرزی، پاسگاه‌ها و مناطق مسکونی حمله کرده است.

وی با استناد به گزارش‌های ارائه‌شده و اسناد منتشرشده در رسانه‌های منتسب به این گروهک تروریستی، از حملاتی به مناطق مهران، سرپل ذهاب، گیلان غرب، بانه، سردشت، دهلران و سقز در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ نام برد.

وکیل شکات همچنین با اشاره به اظهارات منتسب به سرکردگان گروهک تروریستی منافقین درباره شمار شهدا و اسیران در عملیات آن دوره، این اظهارات را از جمله مستندات قابل بررسی در پرونده دانست.

مداح در ادامه با طرح این پرسش که آیا تمام قربانیان حملات نظامی گروهک تروریستی منافقین در آمار رسمی قربانیان تروریسم ثبت شده‌اند، از دادگاه درخواست کرد با استعلام از بنیاد شهید و امور ایثارگران، آمار دقیق جان‌باختگان و قربانیان این حملات مشخص شود.

وکیل شکات همچنین با تأکید بر نقش فرماندهان و اعضای مسلح گروهک در عملیات نظامی، مسئولیت متهمان پرونده را فراتر از جایگاه تشکیلاتی و سیاسی آنان دانست و گفت: متهمان از سه گروه فرماندهان ارشد، فرماندهان میانی و اعضای مسلح گروهک بوده‌اند.

مداح در ادامه به تشریح نقش فرماندهان و آمران عملیات پرداخت.

سرکردگان گروه در جنایات اعضای تحت فرمان خود مسئولیت کیفری دارند

وکیل شکات در ادامه اظهارات خود، با اشاره به حملات اعضای اصلی منافقین به مناطق مسکونی و غیرنظامیان، از جمله آتش‌زدن خانه‌ها، کشتار مردم و حمله به بیمارستان اسلام‌آباد غرب، گفت: این اقدامات با دستور، هدایت و راهبری فرماندهان گروه انجام شده است.

مداح با استناد به ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی درباره مسئولیت سردسته گروه‌های مجرمانه، تاکید کرد: در صورتی که اعضای یک گروه با آگاهی و هدایت سرکردگان و در راستای اهداف گروه مرتکب جرایم شوند، مسئولیت کیفری سردسته نیز باید مورد بررسی قرار گیرد؛ حتی اگر شخصاً در همه جرایم مباشرت نداشته باشد.

مداح در ادامه با اشاره به نقش برخی متهمان در ساختار فرماندهی اعضای گروهک اصلی منافقین، گفت: شماری از آنان در عملیات موسوم به آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان مسئولیت فرماندهی تیپ‌ها و محور‌های عملیاتی را برعهده داشته‌اند.

مداح از جمله به نقش برخی متهمان در فرماندهی محور اسلام‌آباد غرب، محور تهران، ستاد سیاسی، تدارکات گروهک و اردوگاه اسرا اشاره کرد و گفت: جایگاه تشکیلاتی و عملیاتی این افراد در بررسی مسئولیت کیفری آنان اهمیت دارد.

وکیل شکات تأکید کرد: بررسی مسئولیت فرماندهان ارشد و میانی باید با توجه به میزان آگاهی، هدایت، کنترل و نقش آنان در طراحی و اجرای عملیات مجرمانه انجام شود.

اقدامات مرگبار این گروهک تروریستی را نمی‌توان بدون علم و آگاهی دانست

وکیل شکات در ادامه دفاعیات خود، با اشاره به انتشار اخبار و گزارش‌های اقدامات نظامی و تخریبی منافقین در رسانه‌های منتسب به این گروهک، گفت: این گروه حتی از حملات و اقدامات تروریستی خود به‌عنوان دستاورد یاد می‌کرده است.

مداح با استناد به بند‌های ب و ت ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی و مباحث فقهی مربوط به اقدامات نوعاً کشنده، حمله با توپ و تانک و خمپاره به مناطق نظامی و مسکونی، حمله به بیمارستان، کشتار زنان و کودکان، سوزاندن اجساد و به دار آویختن مجروحان را از جمله مصادیق این اقدامات برشمرد.

وکیل شکات تأکید کرد: ماهیت این اقدامات به‌گونه‌ای است که نمی‌توان ارتکاب آنها را بدون آگاهی از پیامد‌های مرگبارشان توجیه کرد.

مداح در ادامه با رد توجیه اقدامات تروریستی تحت عنوان مبارزه سیاسی، گفت: هیچ هدف سیاسی نمی‌تواند مجوز قتل، کشتار، تخریب گسترده یا همکاری با دولت متخاصم برای ضربه زدن به امنیت کشور باشد.

وکیل شکات همچنین با اشاره به برخی قوانین ضدجاسوسی آمریکا، به تشریح مجازات همکاری اطلاعاتی با دولت‌های متخاصم و ارائه اطلاعات با هدف آسیب رساندن به امنیت ملی پرداخت.