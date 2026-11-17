پنجاه و نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین و همچنین ماهیت آن به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به‌صورت علنی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این جلسه به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و با حضور مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی در حال برگزاری است.

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