پیکر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس با حضور گسترده مردم ولایتمدار توکهور و هشت‌بندی تشییع و به خاک سپرده شد.

تشییع و خاکسپاری ۲ شهید گمنام در توکهور و هشتبندی هرمزگان

تشییع و خاکسپاری ۲ شهید گمنام در توکهور و هشتبندی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی پورحسینی امام جمعه توکهور و هشت‌بندی گفت: این شهدا ۴۴ و ۱۸ ساله در عملیات‌های والفجر مقدماتی و کربلای ۵ به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند.

امام جمعه میناب نیز در این مراسم گفت: شهدا ادامه‌دهندگان راه حضرت زهرا (س) هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری افزود: نخستین درس مکتب شهید و شهادت، تقویت ارتباط و اتصال با خدای متعال است.

پیکر مطهر این شهدا در دهستان چراغ‌آباد و روستای بندک به خاک سپرده شد.

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با تدفین این دو شهید والامقام، شمار شهدای گمنام آرمیده در منطقه توکهور و هشت‌بندی به ۵ شهید رسید.

منطقه توکهور و هشت‌بندی ۷۵ شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.