دو دستگاه حفاری فوق‌سنگین (سوپرریگ) ۶۰ فتح و سنگین ۳۶ فتح، پس از انجام تعمیرات اساسی و روزآمدسازی، آماده ورود به ناوگان عملیاتی شرکت ملی حفاری ایران شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در بازدید از یارد بازسازی دستگاه‌ها و تجهیزات حفاری، از نزدیک در جریان روند اجرای مراحل تعمیرات اساسی و روزآمدسازی این دو دستگاه با توان به‌ترتیب ۳۰۰۰ و ۲۰۰۰ اسب بخار قرار گرفت.

وی در این بازدید که معاون مدیرعامل در امور فنی و جمعی از مدیران حضور داشتند، مهندس فولادی ضمن گفت‌و‌گو با کارکنان و متخصصان فعال در بخش بازسازی، از تلاش، تعهد و پشتکار آنان در آماده‌سازی دستگاه‌های حفاری و تجهیزات خدمات فنی و تخصصی، به‌ویژه در شرایط خاص کنونی، قدردانی و بر ضرورت استمرار این فعالیت‌ها تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به اهمیت راهبردی طرح بازسازی و نوسازی ناوگان و تجهیزات حفاری اظهار داشت: این طرح از برنامه‌های محوری شرکت در مسیر ارتقای توان عملیاتی، افزایش ظرفیت‌های اجرایی و بهره‌گیری حداکثری از امکانات و توانمندی‌های موجود است که با جدیت در حال پیگیری و اجراست.

فولادی با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های در دست اجرا افزود: انتظار می‌رود با تکمیل مراحل نهایی آماده‌سازی، این دو دستگاه در آینده نزدیک به موقعیت‌های عملیاتی اعزام شده و در چرخه عملیات حفاری قرار گیرند.

وی تصریح کرد: با توجه به اهتمام ویژه وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران نسبت به اجرای طرح بازسازی و نوسازی ناوگان حفاری و تجهیزات خدمات فنی و ویژه، شتاب‌بخشی به این برنامه از اولویت‌های مهم شرکت به شمار می‌رود و تمامی ظرفیت‌های تخصصی و اجرایی برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در این زمینه به کار گرفته خواهد شد.