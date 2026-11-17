معاون آموزشی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته از افزایش ۲۰ درصدی شمار دانشجویان پذیرفته‌شده در این دانشگاه در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ و ایجاد رشته‌گرایش‌های جدید در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر عباس سیوندی‌پور، معاون آموزشی دانشگاه، با اعلام این خبر اظهار داشت: شمار دانشجویان پذیرفته‌شده در دانشگاه در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶، در مقایسه با سال تحصیلی گذشته، ۲۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در سال تحصیلی جاری، رشته‌گرایش‌های جدیدی نیز در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ایجاد شده است که در راستای توسعه ظرفیت‌های آموزشی و گسترش فرصت‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه صورت گرفته است.

دکتر حسین محبی، رئیس دانشگاه، نیز با تأکید بر اهمیت توسعه هدفمند آموزش عالی گغت: توسعه ظرفیت‌های آموزشی و گسترش رشته گرایش‌های تحصیلی، زمانی می‌تواند به ارتقای جایگاه علمی دانشگاه منجر شود که متناسب با توانمندی‌های علمی و تخصصی و همراه با توجه به کیفیت آموزش و تقویت زیرساخت‌های علمی و آموزشی دنبال شود.

وی افزود: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی سال‌های اخیر، با تکیه بر ظرفیت‌های علمی و تخصصی خود و در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای، این رویکرد را به‌صورت عملی دنبال کرده است؛ به‌گونه‌ای که گسترش رشته‌گرایش‌های تحصیلی و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو، بخشی از روند توسعه آموزشی دانشگاه در این سال‌ها بوده است.

محبی تربیت دانش‌آموختگانی متخصص و توانمند را از اهداف محوری دانشگاه برشمرد و بر ضرورت تداوم برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت آموزش و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های علمی و آموزشی تأکید کرد.