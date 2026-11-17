

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر جواد سهیلی افزود: فرد دچار مسمومیت، پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، توسط کد امدادی اورژانس ۱۱۵ جهت ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شد.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی، از شهروندان خواست با سرد شدن هوا نسبت به بررسی دوره‌ای وسایل گرمایشی اقدام کرده و از سلامت دودکش‌ها و تهویه مناسب محیط اطمینان حاصل کنند تا از بروز حوادث ناشی از گاز مونوکسید کربن پیشگیری شود.