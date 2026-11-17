به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ۴۲ نفر از دختران بسیجی و علاقمند به زیارت مشهد الشهدای جنوب کشور در قالب کاروان راهیان نور با بدرقه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب، مسؤل دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه تکاب و والدین بسیجیان عازم مناطق عملیاتی جنوب کشورشدند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب گفت: زائران بسیجی مناطق عملیاتی جنوب در قالب کاروان راهیان نور عازم این مناطق شدند.

سرهنگ صیاد کرامتی گفت: این کاروان شامل ۴۲ نفر از دختران بسیجی علاقمند به زیارت مشهد الشهدای مناطق عملیاتی جنوب کشور بودند که بمدت ۵ روز جهت زیارت و آشنایی با منطقه اعزام شدند.

وی افزود: آشنایی با رشادت‌ها و جانفشانی‌های فرزندان این سرزمین و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداری از ولایت و کیان اسلامی ازمواردی است که زائران کاروان‌های راهیان نور با حضور در مناطق عملیاتی به آن دست می‌یابند.