به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حضور پرشور دانش آموزان در آئین تشییع پیکر شهید گمنام، فضای مدارس را آکنده از عطر ایثار، دلتنگی و ارادت به شهدا کرد.

دانش‌آموزان و فرهنگیان در فضایی سرشار از احساس و دلدادگی، با استقبال از پیکر مطهر این شهید گمنام، بار دیگر ارادت خود را به آرمان‌های شهدا نشان دادند.

این آیین معنوی، فرصتی برای آشنایی نسل نوجوان با مکتب شهدا و الگوبرداری از روحیه ایمان، فداکاری، شجاعت و مسئولیت‌پذیری آنان است؛ نسلی که امروز با میزبانی از یک شهید بی‌نام و نشان، پیام‌آور زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت است.