رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی از جریمه ۹۷۰ خودروی دارای شیشه دودی و تخلفات پلاک و توقیف ۳۹۷ وسیله نقلیه در هفته گذشته (۱۶ تا ۲۲ آبان) در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بیش از ۱۸ هزار خدمت در هفته گذشته (۱۶ تا ۲۲ آبان) به شهروندان ارائه شده است، گفت: این خدمات در حوزه‌های مختلف از جمله شماره گذاری، صدور گواهینامه، اجرائیات، نیاز‌های پلیسی به شهروندان ارائه شده است.

سرهنگ خسروی از حضور کارشناسان پلیس در ۳۹ مدرسه استان و آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به دانش آموزان در این مدت خبر داد.

وی برخورد با هزار و ۲۳ تخلف حادثه ساز رانندگان و توقیف ۳۹۷ وسیله نقلیه متخلف در هفته گذشته را از دیگر خدمات ارائه شده به شهروندان عنوان کرد.

سرهنگ خسروی افزود: در این مدت ۵۴۱ وسیله نقلیه پس از اعمال قانون به دلیل تخلف آلودگی صوتی، صدای ناهنجاراگزوز، نداشتن پلاک یا پلاک مخدوش و چراغ زنون رفع نقص شده‌اند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی همچنین از معرفی ۱۳ راننده پرخطر به مراجع قضایی خبر داد.