به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس هیئت کوهنوردی شهرستان بویین‌میاندشت گفت: این برنامه نخستین صعود زمستانه و برفی اعضای این هیئت در سال جاری بود که با آمادگی کامل و رعایت نکات ایمنی انجام شد.

محمد فرحبخش افزود: بر اساس تقویم ورزشی، هیئت کوهنوردی این شهرستان هر هفته یک برنامه صعود به ارتفاعات منطقه و کشور در دستور کار دارد.

وی اضافه کرد: با احتساب این صعود، کوهنوردان بویین‌میاندشتی از ابتدای امسال تاکنون ۳۰ صعود موفق به قلل و ارتفاعات مختلف کشور داشته‌اند که نشان‌دهنده پویایی و علاقمندی بالای جامعه کوهنوردی این منطقه است.

شهرستان بویین‌میاندشت در غرب استان اصفهان واقع شده و به دلیل قرارگیری در مناطق کوهستانی رشته‌کوه‌های زاگرس، دارای قلل و ارتفاعات متعددی است که در فصول مختلف سال، به‌ویژه پاییز و زمستان، مورد توجه ورزشکاران کوهنورد قرار می‌گیرد.

قله‌های منطقه افوس از جمله مسیرهای شناخته‌شده برای علاقه‌مندان به ورزش کوهنوردی در استان اصفهان است که با بارش نخستین برف‌های پاییزی، شرایط برای کوهنوردی در شرایط زمستانی (برفی) در آن فراهم می‌شود.