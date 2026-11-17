معاونان مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل ارتش و سپاه در دیداری، بر ضرورت تقویت تعاملات تخصصی، هم‌افزایی ظرفیت‌ها و توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل با هدف ارتقای توانمندی‌های دفاعی کشور تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امیر سرتیپ دوم مهندس نامجو معاون مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل ارتش جمهوری اسلامی ایران با سردار سرتیپ حسین همتی معاون مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

فرماندهان و مسئولین ارتش و سپاه در این نشست، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای عرصه مهندسی دفاعی، بر پاسداشت آرمان‌ها، مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های این شهیدان تأکید کردند.

در ادامه، طرفین با بررسی زمینه‌های همکاری و تعاملات متقابل، هم‌افزایی توانمندی‌های انسانی، تخصصی، فنی و مدیریتی دو مجموعه را ضرورتی راهبردی دانسته و بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای کیفیت و اثربخشی اقدامات مهندسی دفاعی کشور تأکید کردند.

تبادل دانش فنی، تجربیات تخصصی و دستاورد‌های اجرایی، انتقال تجارب حاصل از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مهندسی، بهره‌گیری از روش‌های نوین طراحی، اجرا و نظارت و تقویت ارتباطات کارشناسی، از دیگر محور‌های مورد بحث در این دیدار بود.

ضرورت توسعه همکاری‌ها در زمینه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان، ارتقای بهره‌وری در اجرای طرح‌های مهندسی، استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و مجموعه‌های تخصصی و توجه ویژه به الزامات پدافند غیرعامل در طراحی، اجرا و بهره‌برداری از زیرساخت‌ها و تأسیسات از دیگر مواردی بود که در این دیدار مطرح و بر اجرای آن تاکید شد.

در این نشست، همگرایی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، ایجاد بستر‌های تعامل مستمر، مدیریت بهینه منابع و امکانات و تقویت پیوند‌های تخصصی میان کارشناسان و مدیران دو مجموعه نیز مورد تأکید قرار گرفت.

این دیدار در راستای تعمیق تعاملات تخصصی و تقویت همکاری‌های مشترک ارتش و سپاه در حوزه مهندسی دفاعی برگزار شد؛ همکاری‌هایی که با تکیه بر وحدت، اعتماد متقابل، تبادل تجربیات و هم‌افزایی ظرفیت‌ها، نقش مؤثری در ارتقای توانمندی‌های دفاعی و تحقق اهداف کلان کشور خواهد داشت.