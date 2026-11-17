به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تهیه‌کننده نمایش «اولین شب آرامش» گفت: این نمایش با نویسندگی و کارگردانی مجید صدیقی، به مناسبت سالروز حماسه ۲۵ آبان‌ماه و بازخوانی واقعه عملیات محرم و تشییع بیش از ۳۷۰ شهید در سال ۶۱ تولید شده است.

جواد ایزد دوست افزود: این نخستین نمایش صحنه‌ای است که در اصفهان با توجه به این واقعه تاریخی تولید شده است، چرا که در سال‌های گذشته تنها نمایش‌های خیابانی در این ایام اجرا می‌شد.

وی با اشاره به زمان برگزاری اجرا‌ها گفت: این نمایش تا ۱۳ آذرماه، ساعت ۱۹:۰۰ در سالن اصلی تالار هنر اجرا می‌شود.. ایزددوست همچنین با معرفی تیم بازیگران شامل رسول هنرمند، احمد خوانساری، اسدالله بابایی، بیژن گنجعلی، مصطفی بیگدلی، محمد کربلایی، علی عابدی، رزیتا کروندی و ندا باشی، یادآور شد که علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیط به سامانه «اصفهان تیکت» مراجعه کنند.