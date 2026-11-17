میراث شعری میرزا عبدالوهاب حقیر خویی، شاعر آیینی خوی، با بازخوانی و انتشار دوباره دیوان «دُرّ بی‌نظیر» بار دیگر در کانون توجه علاقه‌مندان به ادبیات و فرهنگ عاشورایی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، میراث شعری میرزا عبدالوهاب حقیر خویی، شاعر آیینی خوی، با بازخوانی و انتشار دوباره دیوان «دُرّ بی‌نظیر» بار دیگر در کانون توجه علاقه‌مندان به ادبیات و فرهنگ عاشورایی قرار گرفته است.

حقیر خویی از شاعران آیینی این دیار است که آثارش جلوه‌ای از ارادت به اهل‌بیت عصمت و طهارت و پیوند شعر با باور‌های دینی و فرهنگ عاشورایی را بازتاب می‌دهد. دیوان «دُرّ بی‌نظیر» نیز گنجینه‌ای از سروده‌های اوست که بازشناسی و معرفی آن می‌تواند زمینه شناخت بیشتر بخشی از پیشینه ادبی و آیینی خوی را فراهم کند.

بازخوانی آثار این شاعر، حاصل تلاش‌هایی برای گردآوری، بررسی و انتشار دوباره اشعار اوست؛ تلاشی که در کنار معرفی زندگی و شخصیت حقیر خویی، زمینه توجه دوباره به جایگاه او در ادبیات آیینی آذربایجان را فراهم کرده است.

در این مسیر، پژوهشگران بر ضرورت حفظ و معرفی میراث مکتوب شاعران و مفاخر فرهنگی تأکید دارند. در همین زمینه، حجت‌الاسلام سیدمهدی قریشی، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی و امام‌جمعه ارومیه، نیز در سخنانی در مراسم رونمایی از دیوان «دُرّ بی‌نظیر» به اهمیت برگزاری آیین‌های بزرگداشت و معرفی چهره‌های فرهنگی اشاره کرده است.

شعر آیینی در کنار ارزش‌های ادبی، نقش مهمی در انتقال مفاهیم دینی، حماسه عاشورا و فرهنگ ارادت به اهل‌بیت به نسل‌های مختلف داشته است. از این منظر، بازشناسی آثار حقیر خویی تنها معرفی یک شاعر نیست، بلکه توجه به بخشی از حافظه فرهنگی و مذهبی مردم این منطقه است.

هم‌زمان با میزبانی ارومیه از بیست‌وسومین اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی، بازخوانی میراث شاعران آیینی آذربایجان غربی فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی این سرزمین فراهم کرده است؛ میراثی که با پژوهش، انتشار آثار و توجه نسل جوان می‌تواند همچنان زنده و ماندگار بماند.