استاندار آذربایجان شرقی در پیامی به مناسبت هفته تکریم کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار بر گسترش فرهنگ کتابخوانی و دسترسی عادلانه به منابع دانایی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در پیام بهرام سرمست آمده است: آذربایجان شرقی، سرزمین اندیشه، فرهنگ و پیشینه‌ای دیرپا در عرصه علم و ادب، برای ساختن آینده‌ای برخوردار از آگاهی، پویایی و توسعه، بیش از هر زمان به گسترش فرصت‌های یادگیری و دسترسی عادلانه به منابع دانایی نیازمند است. در این مسیر، کتاب و کتاب‌خوانی نه فعالیتی محدود به اوقات فراغت، بلکه ضرورتی برای ارتقای کیفیت زندگی، پرورش نسل خلاق، تقویت قدرت تحلیل و شکل‌گیری جامعه‌ای آگاه و مسئولیت‌پذیر است.

امروز انتظار از کتابخانه‌های عمومی نیز فراتر از کارکرد سنتی آنهاست. کتابخانه باید در متن زندگی مردم حضور داشته باشد؛ جایی برای یادگیری، گفت‌و‌گو، تجربه‌اندوزی، تعامل نسل‌ها، مشارکت اجتماعی و محلی برای وفاق. در آذربایجان شرقی، با توجه به گستردگی جغرافیایی، تنوع فرهنگی و ظرفیت‌های ارزشمند انسانی، توسعه چنین کارکردی می‌تواند سهم مهمی در کاهش فاصله‌های فرهنگی و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای شهروندان در شهرها، روستا‌ها و مناطق عشایری ایفا کند.

در این میان، آنچه به فضای کتابخانه هویت و به خدمات آن معنا می‌بخشد، سرمایه انسانی آن است. کتابداران صرفاً متولیان حفظ و امانت کتاب نیستند؛ آنان شناخت نزدیک‌تری از نیاز‌های فرهنگی جامعه دارند، مسیر ارتباط مخاطب با کتاب را هموار می‌کنند و با ابتکار، صبوری و مسئولیت‌پذیری، کتابخانه را به محیطی زنده و اثرگذار تبدیل می‌کنند. بخش مهمی از پیشرفت‌های حاصل‌شده در توسعه خدمات کتابخانه‌ای، اجرای برنامه‌های خلاقانه، جذب مخاطبان جدید و گسترش فعالیت‌های فرهنگی در استان، مرهون تلاش همین سرمایه انسانی ارزشمند است.

تجربه فعالیت کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی، از برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان و پیوند کتابخانه با مدرسه و خانواده تا خدمات آموزشی برای جوانان، فعالیت‌های فرهنگی ویژه سالمندان و توان‌یابان و حضور در مناطق روستایی و عشایری، نشان می‌دهد که هرجا کتابخانه با نیاز واقعی مردم پیوند خورده، امکان خلق فرصت‌های تازه برای رشد فردی و اجتماعی فراهم شده است. درخشش فعالان کتابخانه‌های استان در عرصه ملی نیز گواهی بر ظرفیت و توانمندی این مجموعه در ارائه خدمات نوآورانه و فراگیر است.

باور دارم توسعه فرهنگی زمانی به نتیجه پایدار می‌رسد که کتابخانه‌ها در سیاست‌گذاری‌های عمومی جایگاهی متناسب با نقش خود داشته باشند و حمایت از آنها به مسئولیتی مشترک میان دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری، خیران، فعالان فرهنگی، خانواده‌ها و نهاد‌های اجتماعی تبدیل شود. از این رو، تقویت زیرساخت‌های کتابخانه‌ای، نوسازی و بهسازی فضاها، گسترش خدمات سیار و توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار باید در شمار اولویت‌های توسعه فرهنگی استان قرار گیرد.

روز کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار را به کتابداران پرتلاش، کارکنان کتابخانه‌های عمومی، نویسندگان، ناشران، فعالان فرهنگی، کتاب‌خوانان و همه کسانی که در گسترش فرهنگ دانایی سهم دارند، تبریک می‌گویم. به‌ویژه قدردان کتابدارانی هستم که گاه دور از هیاهوی رویداد‌ها و در دشوارترین شرایط، چراغ ارتباط مردم با کتاب را روشن نگه داشته‌اند؛ تلاش‌هایی که ثمره آن در افزایش آگاهی عمومی، توانمندسازی نسل جدید و ارتقای سرمایه فرهنگی استان نمایان می‌شود.

امیدوارم با هم‌افزایی ظرفیت‌های استانی و مشارکت مردم، آذربایجان شرقی را به استانی تبدیل کنیم که در آن دسترسی به کتاب و فرصت یادگیری، امتیازی وابسته به محل زندگی و شرایط اقتصادی افراد نباشد و هیچ استعداد و اشتیاقی به دلیل محرومیت از امکانات فرهنگی بی‌پاسخ نماند.