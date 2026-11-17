به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سرهنگ سیدسعید عزیزی گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و در راستای مقابله با استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال، مأموران انتظامی پاسگاه توکور با انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مرجع قضایی، محل نگهداری این دستگاه‌ها را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از محل، ۳ دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف و ضبط و یک متهم را دستگیر کردند که پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.