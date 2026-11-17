معاون آموزش متوسطه با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی تفکر پژوهشی در نظام تصمیم‌گیری آموزشی، پژوهش را ضرورتی راهبردی برای شناخت مسائل، اصلاح سیاست‌ها و ارتقای کیفیت آموزش دانست.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مراسم تجلیل از برگزیدگان پژوهشی معاونت آموزش متوسطه، با حضور سید مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، محمود امانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، علی محبی، رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و جمعی از پژوهشگران و برگزیدگان دفاتر تخصصی این معاونت برگزار شد.

در این مراسم، آذرکیش با اشاره به اهمیت جایگاه پژوهش در نظام تعلیم و تربیت اظهار کرد: امروز نظام تعلیم و تربیت کشور بیش از هر زمان دیگری به اندیشه‌های نو، نگاه‌های آینده‌نگر، تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر شواهد و راهکار‌های علمی برای مواجهه با مسائل پیچیده آموزش نیازمند است.

وی با تأکید بر جایگاه راهبردی آموزش متوسطه در شکل‌گیری هویت، توانمندی، مهارت و آینده تحصیلی و شغلی نسل جوان افزود: آموزش متوسطه یکی از مهم‌ترین عرصه‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در نظام آموزش و پرورش است و تصمیم‌هایی که امروز در این دوره اتخاذ می‌کنیم، در آینده فردی دانش‌آموزان و آینده اجتماعی و اقتصادی کشور اثرگذار خواهد بود.

معاون آموزش متوسطه با بیان اینکه پژوهش فعالیتی حاشیه‌ای یا صرفاً دانشگاهی نیست، تصریح کرد: پژوهش ضرورتی راهبردی برای شناخت دقیق مسائل، پیش‌بینی تحولات، اصلاح سیاست‌ها و ارتقای کیفیت آموزش است. هیچ تحول پایدار آموزشی بدون شناخت علمی مسائل، بهره‌گیری از تجربه‌های موفق و مشارکت فعال پژوهشگران امکان‌پذیر نخواهد بود.

آذرکیش این رویداد را فرصتی برای دیده‌شدن ظرفیت‌های علمی، شنیده‌شدن دیدگاه‌های پژوهشگران و شکل‌گیری پیوندی مؤثر میان دانش، مدیریت و سیاست‌گذاری در حوزه آموزش متوسطه دانست و بر ضرورت عبور از پژوهش مقاله‌محور به پژوهش مسئله‌محور، حرکت از تولید یافته‌های علمی به سمت کاربردی‌سازی دانش و گذار از نگاه تشریفاتی به پژوهش به سوی نهادینه‌سازی تفکر پژوهشی در نظام تصمیم‌گیری تأکید کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: پژوهشگر نباید صرفاً در پایان یک فرایند اجرایی مورد تقدیر قرار گیرد؛ بلکه باید از آغاز فرایند تصمیم‌سازی، در شناسایی مسئله، تحلیل وضعیت، طراحی راهکار و ارزیابی نتایج حضور مؤثر داشته باشد.

معاون آموزش متوسطه، پژوهش را برای مدیران نیز یک الزام سازمانی دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از یافته‌های علمی و تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر، اثربخش‌تر و آینده‌نگرانه تأکید کرد.

آذرکیش با اشاره به ضرورت استمرار تعامل میان پژوهشگران و سیاست‌گذاران آموزشی، برگزاری چنین گردهمایی‌هایی را نقطه آغاز یک جریان مستمر علمی و مدیریتی دانست که در آن پژوهشگران، مدیران، صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران در کنار یکدیگر برای حل مسائل واقعی آموزش متوسطه تلاش می‌کنند.

وی هدف این حرکت را فراتر از برگزاری یک نشست یا تجلیل از تعدادی از چهره‌های برگزیده عنوان کرد و گفت: هدف اصلی باید ایجاد شبکه‌ای ملی از اندیشه‌های علمی، تجربه‌های ارزشمند و ظرفیت‌های تحول‌آفرین باشد؛ شبکه‌ای که بتواند صدای پژوهشگران را به گوش تصمیم‌سازان برساند، مسائل آموزش متوسطه را به اولویت‌های پژوهشی تبدیل کند و برای نظام آموزشی آینده، راهکار‌های علمی و عملیاتی ارائه دهد.

معاون آموزش متوسطه در پایان با تأکید بر اینکه آینده آموزش متوسطه صرفاً با برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها ساخته نمی‌شود، اظهار داشت: آینده این نظام با اندیشه‌های نو، پژوهش‌های اثربخش، تصمیم‌های هوشمندانه و اراده مشترک برای تغییر ساخته خواهد شد.

در پایان این مراسم، ضمن گرامیداشت هفته پژوهش، از پژوهشگران و برگزیدگان برتر دفاتر معاونت آموزش متوسطه با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.