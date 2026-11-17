سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران پیش از دیدار با افغانستان در جام ملت‌های آسیاگفت: شکل تیم خود را حفظ کرده‌ایم و بازیکنان جوان به ما اضافه شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی نادری، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی در نشست خبری پیش از دیدار مقابل تیم ملی افغانستان در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا اظهار داشت: خوشحال هستیم که در این مسابقات حضور داریم. به آسیا آمده‌ایم تا ان‌شاءالله یکی از سهمیه‌های جام جهانی را کسب کنیم. برای این رویداد آمادگی داریم و امیدواریم بتوانیم شایستگی‌های خود را نشان دهیم.

وی درباره ترکیب تیم ملی در این دوره از رقابت‌ها نیز گفت: تقریبا اسکلت اصلی تیم را حفظ کرده‌ایم، اما در کنار آن با اضافه کردن چند بازیکن جوان ترکیب تیم را جوان‌تر کرده‌ایم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران ادامه داد: در کشورمان هر سال لیگ فوتبال ساحلی برگزار می‌شود و در جریان این رقابت‌ها استعداد‌های جدیدی شناسایی و به این رشته معرفی می‌شوند. در حال حاضر تیمی خوب و جوان در اختیار داریم و امیدواریم بازیکنان بتوانند توانایی‌های خود را در این مسابقات به نمایش بگذارند.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران ۲۸ آبان در اولین مصاف دور گروهی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا به مصاف افغانستان می‌رود.